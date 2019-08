Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambientata ad Istanbul con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, già vista nei panni di Oyku Acar in Cherry Season. Gli spoiler delle prossime puntate italiane annunciano che per Ferit Aslan ci sarà un'inaspettata sorpresa in occasione del suo compleanno. L'uomo, infatti, ritroverà la sua ex fidanzata Pelin Turan, invitata inconsapevolmente da Nazli Piran.

Bitter Sweet: Nazli prepara una festa a sorpresa per Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle nuove puntate in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 annunciano l'arrivo di un personaggio che causerà diversi guai a Ferit e Nazli. I telespettatori, infatti, dovranno familiarizzare con Pelin, l'ex fidanzata dell'affarista. Tutto avrà inizio precisamente quando la Piran deciderà di organizzare un party a sorpresa per il neo-sposo, visto che se ne era completamente dimenticata.

Per tale ragione chiederà l'aiuto della sua amica del cuore Fatos (Oznur Serceler) per affittare un locale per festeggiare l'evento. A tal proposito, la cuoca deciderà di invitare un gruppo di vecchi amici dell'Aslan dopo aver fatto una ricerca sui vari social network, tra questi spunterà anche la misteriosa Turan. Ma ecco che il ricco manager non sarà contento della sua presenza, tanto da confessarlo ad Engin (Balamir Emren).

L'Aslan incontra la Pelin al complenno

Gli spoiler di Bitter Sweet in onda da settembre in Italia, svelano che Nazli accompagnerà Ferit (Can Yaman) al locale scelto per la festa dove sarà accolto dagli amici, avvisati tramite un messaggino sul telefono. In questo frangente, l'uomo apparirà entusiasta dalla sorpresa, sebbene poi cambi letteralmente atteggiamento quando capirà che la Pelin ha deciso di intervenire per festeggiare il suo compleanno.

Demet aveva fatto dividere l'affarista e la Turan

I fans dello sceneggiato apprenderanno che dietro l'astio dell'Aslan nei confronti della Turan, c'era la mano della diabolica Demet (Alara Bozbey) che a quel tempo era gelosa della loro relazione. Infatti aveva fatto in modo che il manager credesse che era stato tradito dalla fidanzata. A tal proposito, la Kaya aveva drogato la rivale in modo da farle trascorrere una notte di passione con un altro uomo.

Poi aveva inviato le foto del presunto tradimento all'affarista, che deluso mandò a monte il fidanzamento prima che la giovane spiegasse quanto realmente accaduto. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che per rivedere le puntate vi basterà collegarsi al sito "Mediaset Play".