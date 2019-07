La prima stagione di The Resident sta per concludersi. Martedì 23 luglio Rai Uno trasmetterà, a partire dalle 21:25, gli ultimi due episodi della serie tv statunitense targata Fox. L'ultimo appuntamento con i medici e gli infermieri del Chastain Park di Atlanta sarà caratterizzato da un colpo di scena che riguarderà la dottoressa Lane Hunter che nella sua clinica da tempo sottopone i suoi pazienti a pesanti sedute di chemioterapia e somministra loro farmaci che finiscono per portarli alla morte, frodando l'assicurazione per aumentare il profitto.

Il trio composto dai dottori Conrad Hawkins (Matt Czuchry) e Devon Pravesh (Manish Dayala) e dall'infermiera Nic Nevin (Emily VanCamp) farà il possibile per smascherare la Hunter ma la svolta decisiva avverrà grazie ad un inaspettato gesto del primario e direttore sanitario Bell. Tutto ciò accadrà negli episodi 13 e 14 che concluderanno la prima stagione della serie.

Anticipazioni The Resident, episodi del 23 luglio: 1x13 'Corri dottore, corri' e 1x14 'Eclissi del cuore'

Nell'ultimo appuntamento con The Resident, su Rai Uno il 23 luglio in prima serata, saranno trasmessi gli episodi 13 e 14 della prima stagione, 'Corri dottore, corri' ed 'Eclissi del cuore'.

Nel tredicesimo episodio Devon e Conrad lotteranno contro il tempo per salvare la vita di una donna priva di assicurazione sanitaria con un forte mal di testa in preda alle allucinazioni. Intanto Nic continuerà a cercare prove incriminanti sulla dottoressa Lane ma sarà perseguitata dalle minacce di uno sconosciuto e cadrà in una trappola della Hunter. L'infermiera si ritroverà in prigione e Conrad chiederà l'aiuto del padre.

Nel frattempo, dopo aver passato la notte con Mina, Micah inizierà ad avere problemi al cuore e sarà ricoverato nuovamente al Chastain. Un paziente tornerà al pronto soccorso e riferirà a Devon che la Hunter gli ha diagnosticato un linfoma che non risultava dalle analisi. Marshall Winthrop pagherà la cauzione di Nic che verrà subito scarcerata. I giovani protagonisti della serie cercheranno di fare il possibile per trovare le prove che la dottoressa Hunter uccide i suoi pazienti e commette crimini a danno dei malati di cancro per la carriera e il denaro.

Il dottor Bell, inizialmente suo alleato, sceglierà di salvare se stesso e la sua posizione al Chastain Park. Il chirurgo senza scrupoli, anch'egli colpevole delle morti di alcuni pazienti, tradirà la Hunter e la farà arrestare.

La seconda stagione di The Resident è già stata trasmessa da Fox Life

La serie The Resident è composta da due stagioni, di cui la seconda è già stata trasmessa da Fox Life, e a settembre tornerà negli Stati Uniti con un terzo ciclo di episodi.

Per chi segue la programmazione Rai, nell'attesa di sapere quando andrà in onda anche la seconda stagione, si può anticipare che è composta da 23 episodi e gli attori protagonisti saranno sempre Matt Czuchry, Emily VanCamp e Manish Dayal.