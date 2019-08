La terza parte de La casa di carta ha debuttato il 19 luglio. Non è ancora trascorso un mese e già si pensa ai nuovi episodi della quarta di cui sono in corso le riprese e che con molta probabilità saranno disponibili sulla piattaforma di Netflix nel 2020. La casa di carta è la serie non in lingua inglese tra le più viste nel mondo, apprezzatissima anche in America latina e negli Stati Uniti. La serie al momento è composta da tre parti, le prime due prodotte da Atresmedia, la terza da Netflix.

La quarta è già in produzione e riprenderà la narrazione dei fatti dal momento in cui si è conclusa la terza parte. Da qualche giorno si avvicendano sul web delle teorie su quali possibili svolte potrebbero avere gli eventi a cui il pubblico ha assistito e iniziano anche a trapelare le prime anticipazioni. L'ultima di cui si parla in rete ha come protagonista il personaggio di Tatiana, già al centro di speculazioni dei fan. Per chi non avesse già visto la terza parte è consigliabile non continuare nella lettura dell'articolo per la presenza di spoiler.

Anticipazioni La casa di carta 4: nei nuovi episodi verrà approfondito il personaggio di Tatiana

Continuano a circolare indiscrezioni su La casa di carta 4 le cui riprese, come si è detto più volte, sono giá in corso in queste settimane e molto probabilmente sarà pubblicata da Netflix il prossimo anno. Secondo le anticipazioni riportate dalla rivista 'Chi', i prossimi episodi ruoteranno attorno al personaggio di Tatiana.

- Attenzione, spoiler - La donna in questione è l'ex fidanzata di Berlino e il pubblico ha fatto la sua conoscenza nella terza parte della serie. Tatiana conosce bene il piano progettato per la rapina al Banco de España e, stando agli spoiler, sembra che il personaggio influenzerà gli eventi che accadranno nella quarta parte. Non è chiaro se le sue azioni incideranno in modo positivo o negativo.

La teoria dei fan: Tatiana e Alicia sono la stessa persona

I fan de La casa di carta, dopo aver visto la terza parte della serie, hanno iniziato a fare delle teorie sul futuro del Professore e della sua banda che nell'ultimo episodio hanno lasciato il pubblico con una serie di interrogativi.

Negli otto episodi pubblicati il 19 luglio sono apparsi diversi personaggi. Tra questi, un'attenzione particolare del pubblico è stata rivolta alla nuova ispettrice di polizia, Alicia Sierra. La donna è al nono mese di gravidanza e ha una sfrenata passione per i dolci. È lei a torturare Rio ed è sempre lei a tenere sotto scacco il Professore facendogli credere di aver ucciso Raquel/Lisbona. I fan hanno azzardato un'ipotesi: e se Alicia fosse Tatiana?

Quest’ultima, come è stato mostrato in un flashback, è stato il più grande amore di Berlino. Il defunto fratello del Professore aveva progettato il colpo alla Banca di Spagna anni prima della rapina alla Zecca e aveva reso la sua fidanzata partecipe del segretissimo piano. Questo dettaglio - che spiegherebbe come Alicia conosca in anticipo le mosse del Professore - e una certa somiglianza fisica hanno contribuito ad ipotizzare che siano la stessa persona, seppur interpretata da attrici diverse.