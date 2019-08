In questi giorni su Instagram si sta consumando un duro scontro social tra alcuni ex partecipanti del programma di Canale 5 Uomini e donne, in particolare tra l'ex corteggiatore Mario Serpa e l'ex tronista Teresa Cilia e la storica autrice del programma Raffaella Mennoia, in difesa della quale negli ultimi giorni si sono schierati anche l'opinionista Gianni Sperti e l'influencer Karina Cascella.

Uno scontro che ha fatto molto parlare sul web e che fatto emergere alcuni fatti, che se fossero veri, si rivelebbero molto spiacevoli.

Uno di questi è stato rivelato da Deianira Marzano, nota al pubblico per aver partecipato a Saranno Isolani e aver frequentato i salotti di Barbara D'Urso in qualità di opinionista. Deianira infatti, tramite i social ha rivolto delle pesanti accuse a uno degli autori del programma, il cui nome non è stato rivelato.

Uomini e Donne: Deianira Marzano contro un autore del programma

Deianira Marzano, oltre ad aver preso parte ad alcuni programmi televisivi, è molto nota sul web per i suoi commenti pungenti rivolti ai personaggi del mondo dello spettacolo e per le segnalazioni che riceve quotidianamente su di essi, che puntualmente condivide con i suoi followers.

La bomba che quest'ultima ha lanciato in direzione di Uomini e Donne, è proprio una segnalazione che la Marzano avrebbe ricevuto da un suo caro amico, il quale ha lavorato per molto tempo nel mondo dello spettacolo, procurando anche al noto dating show delle ragazze da inserire nel parterre in qualità di troniste o corteggiatrici.

Deianira ha raccontato di come durante i troni di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, il suo amico avrebbe presentato agli autori della trasmissione alcune ragazze, successivamente selezionate per corteggiare i due tronisti.

Queste ragazze, pero, ben presto si sarebbero lamentate con l'uomo per aver ricevuto da uno degli autori del programma messaggi privati, in cui chiedeva a ognuna di loro di uscire e di fare degli aperitivi insieme a lui.

La Mennoia e la promessa, non mantenuta, di allontanare l'autore

Venuto a conoscenza di questi fatti, l'amico di Deianira avrebbe chiesto spiegazioni alla redazione, lamentando questa situazione anche sui social attraverso un post; in questo modo attirò immediatamente l'attenzione della Mennoia, la quale chiese all'uomo di togliere il post, affermando un possibile allontanamento: "Non ti preoccupare, per favore leva quello stato".

In realtà, però, il licenziamento non sarebbe mai avvenuto e tutto sarebbe invece stato messo a tacere. Deianira ha poi concluso sottolineando come il programma e la redazione chiedano sempre lealtà e sincerità ai ragazzi e alle ragazze che partecipano, ma poi, in fin dei conti, loro in primis non sembrerebbero sinceri. La redazione, per il momento, ha deciso di tacere e non replicare alle numerose accuse che in molti stanno rivolgendo al programma.