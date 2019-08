Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV di punta delle reti Mediaset che tornerà in onda da lunedì 19 agosto in Italia. Nelle prossime puntate trasmesse a settembre su Canale 5, l'autista Tarik troverà finalmente il coraggio di rivelare i propri sentimenti a Fatos. Una dichiarazione d'amore, che lascerà senza parole l'amica di Nazli, che l'aveva sempre guardato come un amico.

Bitter Sweet: la festa di compleanno di Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate che i seguaci assisteranno da settembre in Italia, si soffermano su Tarik e Fatos. In particolare, l'autista farà una dolcissima dichiarazione alla giovane che non avrà il risultato sperato. Tutto inizierà nel momento in cui Nazli (Özge Gürel) deciderà di organizzare una festa bellissima in occasione del compleanno del marito Ferit (Can Yaman).

A tal proposito, inviterà tutti i suoi vecchi amici ritrovati sui vari social network, tra cui Pelin Turan, la quale si rivelerà essere la sua ex fidanzata.

Fatos riceve una proposta di lavoro da uno stilista

Durante la festa dell'Aslan parteciperà anche un importante stilista, che chiederà a Fatos di presentargli alcuni modelli per capire se davvero ha del talento nel campo della moda. L'amica di Nazli, a questo punto, accetterà di recarsi al colloquio di lavoro la mattina seguente, sebbene non abbia nessun progetto da presentare allo stilista. Di conseguenza, pregherà Tarik e Manami di farle compagnia durante tutta la notte per permetterle di disegnare alcuni bozzetti.

Tarik confida i suoi sentimenti all'amica di Nazli

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, si evince che Tarik si offrirà di accompagnare Fatos (Oznur Serceler) all'appuntamento di lavoro. In questo frangente, l'autista dichiarerà di essere innamorato di lei dopo aver frainteso un suo discorso. L'amica di Nazli rimarrà sconvolta dalla confessione dell'uomo, che ha sempre visto come un amico. Per tale ragione fermerà ogni suo entusiasmo, tanto da precipitarsi al colloquio con lo stilista.

La donna una volta tornata a casa rivelerà ad Asuman cos'è accaduto con l'uomo. Qui la Piran le suggerirà di essere sincera con l'autista, al fine di non illuderlo.

Fatos rifiuta la corte dell'autista

Tarik (Berk Yaigin), dopo aver capito di non essere corrisposto, dirà alla ragazza che potranno continuare a restare dei buoni amici, dimenticando quello che è successo il giorno prima. Tuttavia, Fatos suggerirà a Manami di lasciare correre il suo corteggiamento nei confronti dell'autista, visto che è innamorato solo di lei.

Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.