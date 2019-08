Si preannunciano abbastanza movimentati i prossimi appuntamenti con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nell’episodio in onda il 28 agosto 2019, infatti dicono che Pelin Turan, entrata in scena durante la festa di compleanno di Ferit Aslan, procurerà una forte reazione all’architetto. La diabolica donna dopo aver fatto capire a Nazli Piran di essere l’ex fidanzata di suo marito, complicherà ulteriormente la situazione per far entrare in crisi i novelli sposi.

La ragazza, mentre si troverà da sola con il ricco imprenditore, oltre a rivelargli di aver sbagliato a lasciarla in passato poiché a fargli credere che si fosse concessa ad un altro uomo fu Demet, farà una confessione inaspettata. La nuova complice di Hakan dirà allo zio di Bulut che se la loro storia non fosse terminata sarebbero diventati genitori, poiché delusa e amareggiata per essere stata abbandonata da lui si vide costretta ad interrompere la sua gravidanza.

Anticipazioni del 28 agosto: Pelin fa credere a Ferit di aver perso loro figlio

Le anticipazioni dell’appuntamento numero 63 che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 28 agosto 2019, dicono che Pelin inizierà a mettere in atto l’alleanza stretta con il pericoloso Hakan Onder. La nuova arrivata dopo essersi resa conto di non avere nessuna possibilità per riconquistare Ferit, troverà la soluzione per riuscire nel suo intento.

In particolare Nazli diventerà molto gelosa finendo per avere una pesante discussione con il marito, quando scoprirà che sette anni prima ha avuto una relazione sentimentale con Pelin. Ebbene sì, la cuoca si arrabbierà con l’architetto per non averle detto subito che la Turan è la sua ex fiamma, e quindi non una semplice collega di università. Successivamente l’Aslan nasconderà alla moglie un altro segreto riguardante Pelin, poiché la donna gli farà credere di aver perso il figlio che aspettava da lui di sua volontà alla fine della loro storia d’amore per la forte rabbia.

Il ricco imprenditore non sospettando affatto che la Turan lo stia ingannando su ordine degli Onder, rimarrà sconvolto per aver appreso che sarebbe diventato padre. A quel punto Ferit si sentirà in colpa, e all’insaputa di Nazli, dirà alla sua ex fidanzata di volerla rivedere per avere un chiarimento sulla vicenda dell’aborto. Per finire la cuoca deciderà di avere un confronto con Pelin, per scoprire con quali intenzioni ha rimesso piede ad Istanbul.

Riassunto episodio del 26 agosto

Nella puntata andata in onda oggi lunedì 26 agosto 2019, Nazli ha dato delle lezioni di cucina al posto di un altro chef. Intanto Ferit si è recato dal meccanico di Hakan, dicendogli di aver notato che le gomme della sua auto fanno uno strano rumore: in tale circostanza l’architetto ha appreso che Tahir si è licenziato. L’Aslan grazie a Nazli ha rivisto dei suoi vecchi amici il giorno del suo compleanno.

Durante la festa Engin ha fatto conoscere a Fatos un grande stilista, che ha invitato la migliore amica di Nazli a fargli vedere le sue creazioni il giorno seguente nel suo ufficio. Nel frattempo Cihan, l’uomo assunto di recente alla Pusula Holding si è rivelato essere una spia di Hakan, deciso a far fallire l’azienda del suo rivale. Ferit durante un ballo con la moglie è rimasto spiazzato nel vedere tra gli invitati la sua ex fidanzata Pelin. L’architetto dopo aver fatto fatica a nascondere il suo turbamento, ha preso in disparte la Turan per cacciarla. Demet e Hakan hanno appreso che Pelin ha preso parte al party dell’Aslan. Quest’ultimo dopo aver detto alla sua ex fiamma che tutto ciò che c’è stato tra di loro fa parte del passato, le ha precisato di non volerla più vedere e di essere sposato. A quel punto l’architetto ha ringraziato la moglie per la sorpresa che gli ha fatto dandole un bacio appassionato. Infine l’Onder è venuto a conoscenza che sette anni prima la relazione tra Ferit e Pelin giunse al termine a causa di sua moglie.