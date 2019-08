Torna l'appuntamento con le vicende di Una vita, lo sceneggiato nato dalla penna di Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 26 al 30 agosto su La 1 Mauro San Emeterio deciderà di aiutare Felipe Alvarez Hermoso a ritrovare la fidanzata (Marcia), scomparsa misteriosamente prima dell'agape. Ramon Palacios, invece, scoprirà i dissidi sorti tra Carmen e Lolita.

Una Vita: Carmen non è incinta

Le anticipazioni di Una Vita, tratte dalle puntate spagnole in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, rivelano che Carmen comunicherà a Ramon di non essere incinta ma continuerà a nascondergli i suoi problemi con Lolita. Cinta, invece, rivelerà ai genitori che Felicia è disposta a sposare Ledesma al fine di aiutare il figlio. Proprio quest'ultimo accetterà le nuove nozze della madre, nonostante un'iniziale titubanza.

Allo stesso tempo Casilda mostrerà a Felipe un prezioso di Marcia trovato in soffitta. L'Avarez Hermoso e Mauro capiranno che la donna è stata rapita.

Mauro interroga Ursula sulla scomparsa di Marcia

I Dominguez rimarranno molto colpiti dal racconto fatto dalla figlia che cercherà in ogni modo di distrarre Emilio, sebbene invano. Fabiana, invece, riuscirà a riappacificare Carmen e Lolita mentre San Emeterio inizierà a svolgere delle indagini sul rapimento di Marcia.

Qui Ursula negherà di essere coinvolta nella scomparsa della fidanzata di Felipe. Dall'altro canto Genoveva si avvicinerà all'avvocato mentre cercherà informazioni sul nuovo ispettore.

Felipe si avvicina a Genoveva per ritrovare la fidanzata

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che Lolita e Carmen torneranno a discutere, nonostante un'iniziale riappacificazione. Il Palacios, invece, consegnerà ai vicini il benefici ottenuti dall'assicurazione La Tizona.

Intanto Bellita si rappacificherà con la madre di Emilio dopo aver scoperto la sua storia. A tal proposito il ragazzo rivelerà a Cinta che ha intenzione di sabotare le nozze della madre. A casa Alvarez Hermoso, Mauro capirà che Genoveva è coinvolta nell'addio della fidanzata dell'avvocato. Di conseguenza quest'ultimo si avvicinerà alla Salmeron per carpire informazioni. In seguito San Emeterio riceverà un soffiata tanto da precipitarsi insieme al vedovo di Celia all'interno di un vecchio magazzino. Purtroppo i due uomini non troveranno tracce della ragazza ma un gangster che fornirà un indizio fondamentale per ritrovarla.

Ramon scopre la verità sulla moglie e Lolita

Donna Susana aiuterà a Fabiana a far riappacificare Lolita e Carmen. Genoveva, invece, si avvicinerà all'avvocato con la scusa di rimpatriare i soldati reduci dalla guerra in Marocco sebbene Rosina si rifiuti di contribuire alla loro causa. Intanto Emilio si recherà insieme a Cinta a Santander per trovare uno scheletro nell'armadio di Ledesma mentre la sarta avviserà Ramon che non corre buon sangue tra sua moglie e la nuora.

Infine San Emeterio confesserà all'Alvarez Hermoso che Marcia potrebbe essere in mano di un trafficante di nome Cesar Andrade.