Nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, ci sarà una scena d’amore che sicuramente farà fare dei salti di gioia a tutti i telespettatori. Si tratta dei due protagonisti principali Nazli Piran e Ferit Aslan che, finalmente, dopo aver trovato il coraggio di dichiararsi i sentimenti reciproci, vivranno un momento magico. L’architetto e la cuoca a seguito della loro riconciliazione avvenuta durante una passeggiata nel bosco, si lasceranno travolgere dall'amore.

La sorella di Asuman e il ricco imprenditore lontani dalla solita routine, ma soprattutto dalla malefica Pelin Turan che farà il possibile per farli lasciare, rafforzeranno il loro legame consumando il loro matrimonio.

Pelin fa allontanare Ferit e Nazli, Deniz affronta Muzzaffer

Le trame turche relative agli episodi che il pubblico italiano vedrà a settembre 2019, anticipano che Ferit e Nazli entreranno in crisi a causa della nuova arrivata Pelin.

Quest’ultima farà allontanare l’architetto dalla cuoca dopo avergli rivelato che se la loro relazione fosse ancora continuata sarebbero diventati genitori. Ebbene sì, il ricco imprenditore apprenderà che la sua ex fidanzata decise di abortire il figlio che aspettava da lui quando mise la parola fine alla loro storia d’amore con la convinzione che fosse stato tradito. La storia della gravidanza non sarà affatto reale, dato che si tratterà di un invenzione architettata da Hakan per riottenere l’affidamento di Bulut.

Il losco imprenditore infatti si servirà di Pelin per far naufragare le nozze del suo rivale. La sorella di Asuman non appena si accorgerà dello strano atteggiamento del marito, che invece di stare con lei passerà gran parte delle sue giornate in compagnia della Turan, si rifiuterà di ascoltare nuove scuse da parte dell’uomo. A quel punto la chef molto irritata, lascerà Istanbul dopo aver affittato una camera di un hotel, e farà sapere soltanto a Fatos che il giorno seguente aiuterà un suo zio a raccogliere le olive.

L’Aslan dopo aver cercato invano di scoprire in quale luogo si è rifugiata la sua amata tramite la stilista, grazie ad una serie di indizi riuscirà nel suo intento con l’aiuto della signora Ikbal. Nazli non appena vedrà Ferit lo inviterà a tornare nella sua villa da solo. Quest’ultimo si rifiuterà di adeguarsi alla volontà della sua sposa, e le darà una mano con la raccolta delle olive. Nel frattempo Asuman non verrà abusata da Muzzaffer, grazie a Deniz che affronterà in tempo il losco aggressore.

I coniugi Aslan vicini, Asuman terrorizzata

Demet ricatterà Hakan, dicendogli di essere disposta a consegnare alla polizia la registrazione in cui afferma di essere l’assassino dei genitori di Bulut se non le darà l’arma da fuoco con cui le ha fatto uccidere Tahir. I coniugi Aslan dopo aver fatto pace, si recheranno nel bosco per cercare dei funghi. Purtroppo Ferit e Nazli a causa del buio non riusciranno più a trovare la strada di ritorno, ma troveranno rifugio in una casa disabitata.

L’architetto e la cuoca nel corso della notte e lontani da tutti i problemi consumeranno il matrimonio. Nel contempo Asuman capirà di non essersi liberata del suo molestatore, quando l’uomo tramite una chiamata le ordinerà di raggiungerlo subito a casa sua con un ricatto. La figlia minore di Kemal per non far finire su internet delle sue fotografie incriminate si recherà da Muzzaffer, e dopo aver visto un arma da fuoco sparerà un colpo ferendo il diretto interessato al petto. La coinquilina di Fatos con la certezza di essersi sbarazzata in modo definitivo dell’aguzzino se ne andrà via terrorizzata, senza sospettare affatto di essere caduta in un tranello di Hakan. Per finire Nazli e Ferit non essendo a conoscenza delle nuove macchinazioni dell’Onder, si prometteranno amore eterno, prima di fare ritorno a casa.