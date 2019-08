Tra poche settimane, il pubblico italiano con immenso dispiacere dovrà fare a meno delle travolgenti vicende di Ferit Aslan e Nazli Pinar, protagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, poiché termineranno con un finale ricco di sorprese. Gli spoiler dell’episodio che andrà in onda su Canale 5 martedì 3 settembre 2019, raccontano che mentre Hakan Onder sbaglierà a credere di avere tutto sotto controllo, poiché sua moglie Demet lo metterà con le spalle al muro, l’architetto e la cuoca saranno ancora lontani dalla città.

In particolare la sorella di Asuman e il ricco imprenditore si recheranno in campagna con l’intento di risolvere le loro incomprensioni, avute da quando è arrivata ad Istanbul la perfida Pelin Turan.

Trama del 3 settembre: Ferit e Nazli si recano in campagna, Demet affronta Hakan

Le anticipazioni dell’appuntamento numero 67 che verrà trasmesso in Italia martedì 3 settembre 2019, dicono che Ferit e Nazli dopo aver raccolto le olive insieme, decideranno di trascorre un’intera giornata in campagna con la speranza di riappacificarsi.

Intanto Asuman dopo aver promesso a Deniz di non avvicinarsi più a Muzzaffer, si recherà a casa dell’uomo per avere delle delucidazioni sulla proposta di lavoro che le ha fatto. Purtroppo quest’ultimo mostrerà il suo vero volto, visto che tenterà di abusare della giovane, ma a fermare i suoi terribili impulsi sarà proprio il fratello di Demet. Quest’ultima intanto essendo in possesso da alcuni giorni della registrazione audio in grado di mettere nei guai il marito Hakan, troverà finalmente il coraggio per affrontarlo.

La diabolica donna minaccerà l’Onder, dicendogli di essere disposta a denunciarlo alla polizia per aver organizzato l’omicidio di Demir e Zeynep. Il losco imprenditore non avrà scelta che accettare le condizioni imposte dalla moglie, che lo costringerà a darle l’arma da fuoco con le sue impronte digitali, se non vorrà fare i conti con la giustizia per i delitti che ha commesso. Nonostante ciò, Hakan preparerà uno dei suoi piani per far lasciare i coniugi Aslan, ma per raggiungere il suo obiettivo deciderà di tendere una trappola ad Asuman.

Riassunto puntata del 30 agosto

Nella puntata che i telespettatori italiani hanno visto oggi, venerdì 30 agosto 2019, Pelin prima di lasciare la villa degli Aslan ha fatto ricadere l’attenzione di Nazli in un libro. Quest’ultima dopo aver trovato una foto che ritrae la Turan insieme a Ferit, ha subito chiesto delle spiegazioni al marito, che le ha detto di non averla mai vista. Intanto Asuman mentre si trovava con Deniz nel locale del musicista ha pensato che fosse geloso di lei, quando le ha fatto notare che un uomo ha trascorso tutta la serata a fissarla.

Un certo Muzzaffer ha dato alla sorella della chef il suo biglietto da visita per farla lavorare come cameriera, scatenando la furia di Deniz. Quest’ultimo per proteggere Asuman, le ha fatto sapere di aver pagato le sue tasse scolastiche, e l’ha invitata a stare alla larga da Muzzaffer. Nazli e Fatos hanno iniziato a sospettare che Pelin stia tramando qualcosa. Il fatidico giorno del reportage gastronomico al ristorante, la cuoca e Manami hanno fatto il possibile per intrattenere i giornalisti in attesa dell’arrivo di Ferit.

Quest’ultimo purtroppo è mancato all’importante appuntamento per essersi recato al cimitero con la sua ex fidanzata. Per finire Hakan ha chiesto alla Turan di presentare un progetto alla Pusula Holding per farsi assumere.