Le avventure di Nazli, Ferit, e di tutti gli altri protagonisti della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, mancheranno sicuramente ai telespettatori italiani, poiché tra pochi giorni ci sarà la messa in onda della puntata conclusiva. Le anticipazioni degli ultimi episodi, dicono che ci saranno tutti i presupposti per vedere nascere una nuova storia d’amore. Si tratta di Fatos, che dopo aver spezzato il cuore di Tarik dicendogli chiaramente di provare soltanto amicizia per lui, cambierà idea.

La stilista avrà modo di trascorrere altre giornate in compagnia dell’autista della Pusula Holding, e capirà di amarlo. La coinquilina di Asuman si confiderà con la sua migliore amica Nazli Pinar, che le consiglierà di dichiararsi al dipendente di Engin e Ferit prima che sia troppo tardi.

Tarik confessa il suo amore alla stilista, la migliore amica della chef pentita

Nelle puntate che i telespettatori italiani hanno già avuto modo di vedere di recente, Tarik ha finalmente trovato il coraggio di farsi avanti nei confronti di Fatos.

L’autista dopo aver rinunciato parecchie volte a causa della timidezza, ha confessato alla stilista di essere innamorato di lei. La migliore amica di Nazli purtroppo non ha reagito affatto bene, dopo aver ascoltato l’inaspettata dichiarazione d’amore dell’uomo che ha sempre considerato un amico. La coinquilina di Asuman ha deciso mettere un freno nel suo rapporto con Tarik, precisandogli di volerlo soltanto bene.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, dicono che la situazione cambierà, e tutto avrà inizio quando Fatos assalita dai sensi di colpa per aver cercato di spingere Manami tra le braccia dell’autista della Pusula Holding, farà un passo indietro. La stilista si renderà conto di ricambiare i sentimenti per il dipendente del suo ex fidanzato Engin. A quel punto la coinquilina di Asuman farà di tutto per impedire alla giapponese di rimanere da sola con l’uomo per cui lei prova amore.

Engin e Manami complici, Fatos dice a Nazli di amare l’autista

Successivamente, ovvero quando Fatos, Tarik, Engin, e Manami, usciranno insieme con l’obiettivo di divertirsi, ci sarà una clamorosa svolta nelle trame. Durante la serata trascorsa in una casa horror, mentre Fatos e Tarik saranno molto terrorizzati dai vari scherzi presenti all’interno della stanza, Engin e Manami dimostreranno di avere una forte complicità.

La stilista non appena si accorgerà dell’affinità tra i soci in affari di Ferit e Nazli, inizierà a credere che i due siano fatti proprio per stare insieme. L’intuito della coinquilina di Asuman non sarà sbagliato, visto che anche Engin guarderà la giapponese con occhi diversi, ma per il momento non si dichiarerà. In seguito Fatos sceglierà di essere completamente sincera con la sua amica Nazli, visto che le confesserà di essersi presa una cotta per Tarik.

La cuoca farà dei salti di gioia per la stilista, e la inviterà a dire all’autista ciò che prova per lui al più presto possibile.