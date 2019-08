Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela iberica Il Segreto. Le anticipazioni spagnole della prossima settimana, dicono che l’ennesima crudeltà di Fernando Mesia, che ha approfittato della sua falsa morte per uccidere Meliton e Paco Del Molino, segnerà il ritorno di due storici personaggi. Si tratta di Emilia e Alfonso Castaneda, che dopo aver appreso tramite Raimundo Ulloa il decesso del padre di Marcela, rimetteranno subito piede a Puente Viejo per stare accanto ai loro cari in un momento così difficile.

I due ex locandieri dopo aver invitato il figlio Matias a non commettere nessuna follia, si diranno disposti a porre fine all’esistenza di Fernando con le loro stesse mani. Le trame continueranno ad essere incentrate anche su Don Berengario, che non vorrà affatto rinunciare al suo vecchio amore. Il sacerdote infatti oltre ad impedire a Marina di andarsene dal paese, vorrà lasciare il vescovato per sposarla.

Il decesso di Paco, Emilia e Alfonso decisi a vendicarsi

Gli spoiler degli episodi in onda sull’emittente televisiva Antena 3 dal 2 al 6 settembre 2019, annunciano che Paco Del Molino nonostante il suo coraggio, perderà la lotta contro Fernando. Purtroppo quest’ultimo riuscirà a darsi alla fuga, mentre Marcela assisterà suo padre che morirà tra le sue braccia. L'anziano uomo prima di esalare l’ultimo respiro dirà alla figlia che il suo istinto gli ha fatto seguire Matias dopo averlo visto scappare.

Nel frattempo Severo riceverà da Carmelo e Irene la notizia della morte di Paco e del rapimento di Esperanza e Beltran. Marcela verrà confortata dalle sue amiche, invece Samuel, l’interlocutore di Esther, dirà a Marina di non sapere in quale luogo si trova la giovane. A quel punto quest’ultima saluterà Don Berengario, per andare a cercare loro figlia lontano da Puente Viejo.

Il collega di Don Anselmo sarà sincero con il suo collega dicendogli di credere che lui e la sua ex fiamma si amino ancora.

Nel contempo Prudencio dirà a Lola la verità, ovvero di non essere riuscito a sbarazzarsi dell’usuraio Armero, precisandole che ha rimandato le sue richieste a dopo il loro matrimonio. Carmelo chiederà a Garcia Morales di verificare che tutte le accuse contro Fernando siano vere. Raimundo e Francisca si domanderanno come mai il sottosegretario ha difeso così duramente il Mesia. Matias su tutte le furie deciderà di andare a cercare Fernando, ma suo nonno lo farà calmare: proprio in questo momento il Castaneda riabbraccerà i suoi genitori Emilia e Alfonso.

I due ex locandieri rassicureranno il figlio adottivo dicendogli che si vendicheranno, e lo inviteranno a proteggere la sua famiglia.

Anche Maria riceverà la visita dei suoi genitori con grande emozione, ma lei al contrario di suo fratello sarà serena perché crederà che Fernando non farà nulla di male ai bambini. La Montenegro deciderà di unirsi ad Alfonso ed Emilia, per poter scoprire dove si trovano Esperanza e Beltran.

Raimundo e Mauricio si renderanno conto di essere stati ingannati da Maria. A quel punto l’Ulloa affronterà Garcia Morales e oltre a chiedergli di aiutarlo a trovare sua nipote e i suoi pronipoti, lo inviterà a smettere di proteggere Fernando. Alfonso ed Emilia dopo aver fatto le dovute condoglianze a Severo, Irene, e Carmelo, per la perdita di Adela, affermeranno di dover essere cauti per evitare di farsi riconoscere dalle autorità. A seguito del funerale di Paco Del Molino, la madre di Esther ammetterà a Consuelo di provare ancora dei forti sentimenti per Don Berengario. Quest’ultimo chiederà a Marina di rimanere a Puente Viejo dicendole di essersi reso conto di amarla, e di non essere disposto a perderla di nuovo. Garcia Morales confesserà a Raimundo di essere lo zio di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando deceduta il giorno delle sue nozze.

Don Berengario lascia la chiesa per Marina, Prudencio e Lola preparano la loro fuga

Mentre Francisca ordinerà a Mauricio di raddoppiare le ricerche di Maria, il sottosegretario dopo essersi reso conto di aver commesso un errore a fidarsi del Mesia, deciderà di cercarlo in un rifugio che entrambi conoscono. Garcia individuerà Fernando, che ammetterà tutti i suoi crimini compreso quello di sua moglie. Don Berengario dopo aver deciso di abbandonare le sue abitudini per sposare Marina, deciderà insieme alla sua amata di annunciare la notizia a tutti gli abitanti. Prudencio tranquillizzerà Lola dopo averla vista nervosa a causa di Armero, dicendole che gli farà credere di obbedire a tutti i suoi ordini mentre in realtà gli tenderà una trappola.

Il sottosegretario mentre ascolterà le grida dei bambini provenienti dalla cabina, si lascerà sfuggire Fernando, che approfitterà della sua distrazione per sparire. Il colonnello metterà in salvo Esperanza e Beltran pur avendo riportato delle ferite, sotto lo sguardo di Emilia e Alfonso appena arrivati sul posto. La madre di Maria si occuperà di portare i nipoti alla casona, mentre il Castaneda salverà la vita al sottosegretario. La figlioccia di Francisca dopo aver riabbracciato i bambini, penserà di tornare a vivere con Gonzalo. Saul e Julieta chiederanno a Prudencio e Lola di essere disposti ad alloggiare insieme a loro in una città vicino Roma. A quel punto il minore degli Ortega e la moglie inizieranno ad organizzare il loro trasferimento in Italia, ma agiranno in segreto per non far scoprire le loro intenzioni ad Armero.

In seguito Irene e Severo penseranno al loro futuro: la giornalista convincerà il marito a ritornare a produrre biscotti. Mauricio chiederà a Marcela e Consuelo se hanno avuto notizie da Fè. Severo cercherà di convincere Carmelo ad aprire con lui una fabbrica di biscotti. Don Berengario e Marina spereranno di poter vivere insieme alla figlia Esther. Il tenente Cepeda farà sapere al Santacruz e al sindaco che tra meno di 48 ore la città verrà completamente allagata. Il Leal rassicurerà Alfonso che temerà di poter essere denunciato per aver messo in salvo Garcia Morales. Lola inviterà Consuelo a fuggire con lei e Prudencio: purtroppo la nonna di Consuelo preoccupata per la testardaggine di Matias sarà determinata a rimanere a Puente Viejo. Marina dopo aver rintracciato una migliore amica di Esther, attenderà con impazienza una chiamata dalla figlia. Infine Matias si rifiuterà di lasciare il paese con la moglie, dicendole che dovranno combattere e difendersi da questo oltraggio.