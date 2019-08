Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca con protagonisti Ozge Gurel e Can Yaman. Gli spoiler degli episodi in onda lunedì 5 agosto svelano che Hakan Onder studierà un piano per non essere arrestato. L'uomo, infatti, obbligherà l'autista Celal ad auto-accusarsi della fine di Zeynep e Demir, i genitori di Bulut morti durante un drammatico incidente automobilistico.

Bitter Sweet: Ferit contro Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, riguardante gli episodi numero 41 e 42 in onda lunedì 5 agosto, dopo la soap opera Una Vita, annunciano tanti colpi di scena. In particolare Ferit capirà che dietro l'incidente accorso a sua sorella si nasconde la mano assassina di Hakan. L'imprenditore, a questo punto, chiederà aiuto alla polizia per fare delle ulteriori indagini riguardo la spiacevole situazione venutasi a creare. Dall'altro canto l'Onder deciderà di dimostrare la sua innocenza con qualunque mezzo.

Celal si accusa della morte di Zeynep e Demir

Intanto Demet esigerà un confronto con Asuman tanto da organizzare un rapimento lampo. Qui la Kaya comincerà a minacciare la Piran che, impaurita, correrà subito ad informare Deniz. Inoltre si scuserà con il musicista di tutti i guai che ha creato alla sua famiglia. Intanto il diabolico consorte di Demet studierà un piano per far ricadere le colpe del drammatico incidente accorso ai genitori di Bulut su qualcun'altro. Infatti costringerà Celal a dichiararsi l'unico responsabile dell'omicidio di Demir e Zeynep.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ferit non crede alla colpevolezza dell'autista

Le trame di Bitter Sweet, in onda lunedì 5 agosto, rivelano che Nazli e Ferit correranno ad incontrare Celal per interrogarlo sulla versione dei fatti. Nello specifico la Piran e l'Aslan vorranno parlare con l'uomo perché non sono affatto convinti della colpevolezza dell'autista in quanto troppo preso dai guai familiari. L'uomo, infatti, è in ansia per la salute cagionevole di sua figlia.

Per questo motivo l'affarista e la cuoca escluderanno l'uomo dalla lista dei probabili indagati. Hakan, nel frattempo, farà una brutta sorpresa alla moglie. L'Onder, infatti, fingerà di uccidere Salih come prova di lealtà nei suoi confronti.

Resul lascia Istanbul

Allo stesso tempo Engin scoprirà che una guardia aveva notato una persona misteriosa aggirarsi intorno all'auto dei genitori di Bulut nel giorno del drammatico incidente.

Il migliore amico di Ferit, a questo punto, prenderà una decisione inaspettata mentre Resul sarà costretto ad espatriare per non aggravare ulteriormente la posizione di Hakan. Come andrà a finire? Non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi ricordando che per rivedere le puntate basterà collegarsi a Mediaset Play.