Lo si sospettava già da tempo, ma nelle scorse ore attraverso una nota Rai è finalmente arrivata la conferma: sarà Amadeus il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda nel febbraio 2020. Il conduttore ha ricevuto la notizia a sorpresa e ci ha tenuto subito a comunicare al pubblico la propria immensa gioia.

Amadeus conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo

La prossima edizione del Festival di Sanremo sarà la settantesima, un bel traguardo per la nota kermesse canora e per celebrarla la Rai ha deciso di chiamare Amadeus, che non solo si è dimostrato essere nel corso negli anni un valido conduttore, ma è anche un grande esperto di musica e uno storico dj.

La Rai attraverso una nota diramata ieri ha voluto ufficializzare una notizia che circolava già da alcuni mesi, ma che non aveva mai trovato conferma: Amadeus sarà il padrone di casa del prossimo Festival che si svolgerà dal 4 all'8 febbraio 2020 e porterà con sé molte innovazioni. Nella nota Rai si legge, infatti, che la prossima edizione sarà all'insegna della coralità e delle sorprese, e vedrà impegnata l'intera azienda.

Tra le novità più importanti c'è sicuramente l'ambizione di rendere Sanremo 70 un Festival multipiattaforma, già da Sanremo Giovani, che sarà ancora di più aperto alle nuove tendenze musicali. Poi il tutto culminerà con le consuete cinque serate della kermesse musicale che catalizza ogni anno l'attenzione di tutta l'Italia e non solo.

Grande importanza avrà anche quest'anno il Dopofestival, anch'esso votato all'innovazione.

Per questo riguarda i possibili compagni di viaggio di Amadeus, fra i nomi ci sono anche quelli di Rosario Fiorello e di Jovanotti, che proprio qualche giorno fa avevano predetto l'arrivo nella città dei fiori di Amadeus e si erano scherzosamente auto-invitati sul palco dell'Ariston. Ma questi non sono gli unici nomi che circolano, infatti già si pensa a ospiti quali Pippo Baudo, Fabio Fazio, Carlo Conti e Piero Chiambretti.

Amadeus non trattiene l'emozione

Una felicità travolgente e inaspettata è quella che ha colpito Amadeus alla notizia dell'investitura ufficiale da parte della Rai. Il conduttore ci ha tenuto subito a condividere questa gioia con il suo pubblico e ancora visibilmente emozionato ha raccontato: "Ho avuto la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore: il sogno, da quando si è ragazzi, è quello di poter condurre da grandi il Festival di Sanremo".

Amadeus ha poi proseguito ringraziando tutta la Rai, l'amministratore delegato Fabrizio Salini e il direttore di Rai1 Teresa De Santis. Per concludere il conduttore ha spiegato che tra pochi giorni inizierà il lavoro per realizzare il prossimo Festival, che dovrà essere indimenticabile.