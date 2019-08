Marta Pasqualato è diventata famosa al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Uomini e donne, quasi due anni fa, alla corte dell'ex tronista Nicolò Brigante. Nonostante gran parte del pubblico fosse convinto che potesse essere lei la scelta del bel tronista siciliano, lui invece preferì l'altra corteggiatrice, Virginia Stablum con cui ebbe una relazione che durò pochi mesi. La Pasqualato, nonostante questa breve parentesi televisiva, ha sempre continuato i propri studi di Medicina all'Università di Firenze, rimanendo con i piedi per terra, ed ha iniziato ad affianciare a questi alcune attività di influencer.

Dopo tre settimane da quell'esperienza televisiva, Marta ha ritrovato l'amore lontano dalle telecamere, ma non dai riflettori, visto che Simone Stinà, il suo fidanzato, è fotografo di professione. I due - come ha raccontato l'ex corteggiatrice nel mese di giugno al Magazine di Uomini e Donne - si sono conosciuti per uno shooting a cui la Pasqualato doveva partecipare. Il ragazzo l'ha colpita per la sua maturità, per la sua sensibilità, ma anche per essere un ragazzo ambizioso e pieno di energie.

La relazione è andata avanti nel corso dei mesi e a giugno tutto andava a gonfie vele tanto che la ventiseienne aveva raccontato, durante l'intervista a Uomini e Donne Magazine, che a settembre i due sarebbero andati a convivere.

Negli ultimi giorni però Marta e Simone non si mostrano più insieme, non fanno IG Stories e non pubblicano foto su Instagram. Nelle ultime ore, quando all'ex corteggiatrice, tramite il suo profilo Instagram, è stato chiesto se tra lei e Simone andasse tutto bene, ha risposto "Per ora preferirei non parlarne, però vi ringrazio per tutti i messaggi che mi scrivete".

Per la sua relazione Marta chiede, anche se indirettamente, silenzio e rispetto, ma dalle poche parole con cui ha risposto alla sua seguace è evidente che qualcosa non va.

La sua passione per Medicina

Mentre attende di capire cosa ne sarà della sua relazione, l'ex corteggiatrice quest'estate la sta dedicando interamente al tirocinio di Medicina, la facoltà che frequenta e che studia a Firenze. La Pasqualato è quindi sempre più concentrata sul suo futuro lavorativo, ammettendo di amare la facoltà che ha scelto e di cui a settembre inizierà il sesto ed ultimo anno.

Nel frattempo, non smette mai di dispensare consigli, rispondere alle tante domande che ogni giorno le vengono poste sulla facoltà che ha scelto, su come studiare e prepararsi ai test di ammissione. E soprattutto non smette mai di condividere foto mentre si trova in ospedale a fare ciò che più ama: salvare vite umane, imparare a salvarle e aiutare le persone.

E nelle ultime ore rispondendo ai suoi followers, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che molto probabilmente, quando arriverà il momento, sceglierà di specializzarsi in Chirurgia d'urgenza, perché le "piace un sacco".