Il famoso sceneggiato iberico Il Segreto continua a mantenere viva la curiosità dei telespettatori sia in Italia che in Spagna. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal 26 agosto 2019, ovvero dopo la pausa estiva, segnalano che un nuovo personaggio farà perdere la pazienza alla darklady principale della soap. Si tratta di Roberto Sanchez che, dopo aver promesso a Francisca Montenegro di aver rinunciato ad andare a vivere a Cuba con Maria, Esperanza e Beltran, dimostrerà il contrario.

Sarà Mauricio Godoy a scoprire quali sono le vere intenzioni del forestiero dopo essere stato incaricato dalla sua padrona e da Raimundo di tenere sotto controllo l’uomo. Il capomastro finirà per apprendere nel capitolo 2.044 che ha ottenuto dei passaporti falsi per fuggire da Puente Viejo con la moglie di Gonzalo e i bambini.

Maria delusa da Francisca e Fernando, l’inganno del Sanchez

Nelle ultime puntate i telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere il new entry Roberto Sanchez che giungerà alla villa di Francisca in qualità di amico di Maria.

Sin dal primo momento la Montenegro e Fernando non apprezzeranno affatto l’arrivo del cubano visto che andranno su tutte le furie quando lo vedranno sempre più complice con la Castaneda. La darklady e il Mesia cercheranno di convincere il forestiero ad abbandonare Puente Viejo corrompendolo con del denaro. Il Sanchez non accetterà affatto la proposta dei suoi rivali e, dopo aver acquistato grazie al suo potere economico la banca in cui la matrona possiede tutti i suoi risparmi, farà sapere la verità alla madre di Esperanza.

La figlia di Emilia e Alfonso delusa profondamente dal gesto commesso dalla sua madrina e da Fernando, deciderà di tornare a vivere a Cuba per proteggere la figlia e il nipote Beltran ma, per riuscire nel suo intento, chiederà aiuto a Roberto. Quest’ultimo, per non far sospettare a Francisca e al Mesia che lui e la Castaneda hanno intenzione di partire, gli farà credere di aver acquistato una tenuta situata a La Havana.

Il cubano e Maria si prenderanno quindi gioco della Montenegro e del figlio del defunto Olmo visto che gli diranno di volersi trattenere a Puente Viejo.

Fernando si trasferisce a Madrid, Mauricio smaschera Roberto

Nonostante ciò la moglie di Raimundo, non appena sospetterà che la sua figlioccia le stia nascondendo qualcosa, farà presente a Roberto che se Maria se farà ritorno a Cuba potrebbe pentirsi della scelta fatta.

A questo punto la Montenegro darà inizio ad una delle sue strategie visto che inizierà ad assumere un atteggiamento affettuoso nei confronti del Sanchez per non far sospettare il marito. In realtà Francisca preparerà un piano per far fuori Fernando e Roberto contemporaneamente servendosi dell’aiuto del suo fedele capomastro Mauricio. La darklady, dopo aver lasciato intendere al cubano di essersi ricreduta su di lui, lo inviterà a presentarsi con un’arma da fuoco ad un appuntamento che ha fissato con il Mesia.

A gran sorpresa il Godoy tradirà la sua padrona mettendo in guardia l’ex marito di Maria dell’imminente pericolo. Fernando, grazie all’avviso del capomastro, si darà alla fuga trasferendosi a Madrid mentre Francisca non sospettando che dietro la scomparsa del Mesia ci sia lo zampino di Mauricio, non riuscirà a capire come mai la sua trappola sia fallita. In seguito Roberto, durante una conversazione telefonica, farà capire di aver ingannato la Montenegro. Il cubano dimostrerà di attendere il momento giusto per poter abbandonare il quartiere iberico con Maria, Esperanza e Beltran, all’insaputa della darklady. Il forestiero verrà smascherato da Mauricio, che troverà tra gli effetti dell’uomo i biglietti per i Caraibi.