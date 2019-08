La presenza di Damiano Er Faina con la sua fidanzata nel cast della prossima edizione di Temptation Island Vip ha suscitato un vespaio di polemiche sia sul web che sui social. Contro di lui si è scagliato veementemente Francesco Chiofalo, soprannominato 'lenticchio', protagonista di una passata edizione del reality show. Chiofalo ha accusato lo youtuber di essere "un venduto" dato che ha sempre criticato questo tipo di programmi e adesso ha accettato di prenderne parte.

Tra i due è nato così un durissimo botta e risposta che in queste ore sta appassionando i fan social. Dall'altra parte il personal trainer romano ha ribattuto in maniera sarcastica affermando che nessuna tentatrice sarà attratta da Er Faina.

Nuovo scontro tra 'lenticchio' e Damiano Er Faina sui social

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Chiofalo ha mosso il dito contro Damiano Er Faina presentandolo come una persona in cerca di visibilità e popolarità che sarebbe disposto a "vendere la mamma" pur di avere qualche followers in più sui social.

Immediata la reazione di Er Faina. Quest'ultimo questa mattina ha postato un video dove lo vediamo aprire una scatola di lenticchie e svuotarla nel water della sua abitazione. Un gesto altamente provocatorio che ha portato Chiofalo a rispondere per le rime attraverso delle Stories che ha postato su Instagram.

E questa volta Francesco ha puntato sull'aspetto fisico al punto da dire che sicuramente nessuna delle tentatrici che parteciperà a Temptation Island Vip oserà avvicinarsi a Damiano, vista la "panza da cocomero".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Chiofalo ha così rassicurato la fidanzata di Damiano dicendole che può stare "senza pensieri" perché difficilmente qualcuno ci proverà con il suo uomo per mettere alla prova il loro sentimento.

"Nessuno ci proverà con quel bruttone" - ha dichiarato Francesco nelle sue Stories al vetriolo contro Er Faina che in queste ore è stato duramente criticato anche da Taylor Mega che si è schierata apertamente dalla parte di 'lenticchio' in questa catfight 'trash' che sta infiammando il mondo social.

Anche Tina Cipollari si è scagliata contro lo youtuber

Ma Chiofalo non è l'unico che ha mosso il dito contro Er Faina. In queste ore, infatti, anche Tina Cipollari ha postato una Stories al vetriolo contro il ragazzo. In passato, infatti, Damiano non era stato per niente docile e cortese nei confronti della storica opinionista di Uomini e donne che era stata presa in giro e derisa per il suo aspetto fisico.

E così Tina, per ripicca, ha postato un fotomontaggio dello youtuber dove si vede che la sua faccia sovrapposta all'immagine di un maiale che si trova su un falò. Il tutto contornato dalla didascalia: 'Er Maiale' con la quale la Cipollari ha dato il via alla 'guerra social' contro il protagonista di Temptation Island Vip.