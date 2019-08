I pomeriggi estivi di Canale 5 continueranno ad essere occupati dalla telenovela Bitter Sweet - Ingredienti d’amore fino al 13 di settembre 2019, data in cui è prevista la messa in onda della puntata finale. Le anticipazioni degli appuntamenti in programma la settimana prossima dicono che la menzogna di Ferit Aslan e Nazli Piran per ottenere l’affidamento di Bulut rischierà di venire a galla quando ormai la coppia avrà con sé il bambino.

La cuoca e l’architetto, oltre agli Onder, dovranno stare attenti a Pelin Turan e Deniz. L’ex fidanzata del ricco imprenditore, dopo non essere riuscita a far separare del tutto i coniugi Aslan, metterà in cattiva luce la chef. In particolare la complice di Hakan desterà dei sospetti alla signora Leman al punto che, dopo aver avuto una conversazione con lei e Deniz, crederà che Ferit si sia sposato troppo in fretta. L’anziana donna, a causa della Turan e del musicista, inizierà a pensare che l’Aslan e Nazli siano convolati a nozze per un secondo fine.

Asuman fa infuriare la sorella, Nazli si allontana da Istanbul

Negli episodi della serie tv Dolunay, che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre, per l’ennesima volta Ferit deluderà la moglie, Nazli, per aver trascorso del tempo in compagnia di Pelin. L’architetto si presenterà in ritardo ad un appuntamento di lavoro importante tenutasi nel suo ristorante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Successivamente la cuoca avrà una nuova discussione con la sorella, Asuman, non appena verrà a conoscenza tramite Fatos che si è fatta dare in prestito del denaro da Deniz per pagare le tasse scolastiche. La migliore amica della stilista stufa delle mancanze del marito e di litigare con la sorella, deciderà di allontanarsi da Istanbul per qualche giorno. A questo punto Asuman, intenzionata a saldare il debito contratto con il musicista, accetterà di lavorare per un losco individuo chiamato Muzaffer.

La giovane si presenterà a casa dello sconosciuto che per fortuna non riuscirà ad abusare di lei grazie al fratello di Demet. Nel frattempo Ferit, dopo essere riuscito a scoprire dove si trova sua moglie, la raggiungerà.

Demet ricatta Hakan, Pelin e Deniz destano dei sospetti a Leman

La cuoca e l’architetto chiariranno le loro divergenze durante la raccolta delle olive al punto di fare una passeggiata nel bosco.

In seguito Demet ricatterà il marito Hakan dicendogli di aver registrato la confessione in cui ammette di aver commissionato l’omicidio dei genitori di Bulut. Nazli e Ferit, dopo essersi persi, decideranno di dormire in uno chalet. Durante la notte la coppia si lascerà andare alla passione consumando quindi il sacramento contratto per la prima volta. Mentre i coniugi Aslan si prometteranno di non lasciarsi più, Pelin e Deniz faranno il possibile per far venire alla luce l’accordo prematrimoniale sancito dai novelli sposi.

Successivamente Hakan, deciso a ricattare la cuoca, architetterà una trappola contro Asuman. Il fratello di Demet e la Turan faranno intuire a Leman che il matrimonio di Ferit e Nazli non è reale. La nonna di Bulut, per colpa del musicista e di Pelin, si trasferirà alla villa del figlio con l’intento di approfondire la conoscenza con la nuora. Dopo aver cercato la cuoca al ristorante, l'Onder si presenterà a casa della donna e rimarrà sorpreso quando vedrà la madre di Ferit. Tra Leman e Hakan si avvertirà una forte tensione.