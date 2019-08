A poco più di 24 ore dalla presentazione della prima tronista, Giulia Quattrociocche, la redazione di Uomini e donne ha deciso di svelare l'identità anche della seconda ragazza che da settembre cercherà l'amore su Canale 5. Anche Sara, una barista di 22 anni, è alla sua prima esperienza davanti alle telecamere: la giovane modenese, inoltre, nel provino che ha fatto a luglio ha raccontato di avere uno strano rapporto con il padre, possessore di un night club.

Sara secondo volto nuovo di U&D

Mancano due giorni alla prima registrazione stagionale di Uomini e Donne, ma il pubblico conosce già due delle protagoniste del Trono Classico. Dopo aver saputo ieri che la romana Giulia Quattrociocche cercherà l'anima gemella nel dating-show di Canale 5, oggi i telespettatori sono stati messi al corrente dell'identità della sua "collega".

Uno dei volti nuovi del programma di Maria De FIlippi, dunque, è Sara: la neo tronista abita a Modena, ha 22 anni e fa la barista.

Esattamente come la studentessa di giurisprudenza che è stata presentata il 26 agosto, anche la giovane appena citata è alla sua prima esperienza in televisione: la redazione, dunque, ha deciso di tornare alle origini, puntando su persone comuni e non più su ex corteggiatori o "tentatori" che ambiscono ad accrescere la loro popolarità sui social network piuttosto che trovare l'amore.

La seconda protagonista ufficiale del Classico, nel video del provino del 19 luglio che è stato pubblicato su Instagram, racconta che i suoi genitori sono separati e che il rapporto con il padre è un po' conflittuale.

Nonostante gli voglia un gran bene, Sara non condivide l'eccessiva importanza che il papà dà all'aspetto fisico: il fatto che l'uomo sia titolare di un night club non rende felicissima la giovane, che invece si descrive come una persona timida e poco predisposta a mettere il suo corpo davanti alle emozioni.

Giovedì 29 agosto la prima registrazione di U&D

Giulia e Sara, dunque, sono due delle protagoniste del nuovo Trono Classico di Uomini e Donne: entrambe le ragazze saranno presentate ufficialmente da Maria De Filippi durante la prima puntata che dovrebbe venire registrata giovedì 29 agosto.

È stato "Vicolo delle News" ad anticipare il giorno scelto dalla redazione per dare il via alla stagione 2019/2020 del dating-show: come è consuetudine, nel corso del primo appuntamento tutta l'attenzione sarà per i nuovi tronisti e forse per l'ospitata di qualche coppia che ha partecipato a Temptation Island 6.

Oltre alla studentessa romana e alla barista di Modena, chi altro siederà sull'ambita poltrona rossa di Canale 5?

Nelle prossime ore scopriremo se gli addetti ai lavori hanno deciso di puntare esclusivamente su persone comuni oppure se sul trono ci sarà anche qualche vecchia conoscenza.