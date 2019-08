I prossimi episodi della telenovela iberica Una Vita si preannunciano entusiasmanti, ma soprattutto ricchi di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, Blanca Dicenta e Diego Alday si vedranno costretti a rimandare la loro fuga ancora una volta a causa di Samuel. Quest’ultimo, per impedire ai due adulteri di rifarsi una nuova vita altrove, sequestrerà il nipote Moises, mettendo la vita del piccolo in serio pericolo.

Il bambino infatti durante il rapimento si ammalerà, al tal punto che il suo malvagio zio si vedrà costretto a portarlo in ospedale. La Dicenta Junior e il cognato quando temeranno il peggio per il frutto del loro amore, faranno un sospiro di sollievo quando apprenderanno che è vivo, ma purtroppo verranno a conoscenza tramite Samuel che è stato ricoverato per aver avuto febbre e vomito.

Ursula viene ricoverata in un sanatorio, Samuel ossessionato dalla moglie

Dagli spoiler degli appuntamenti che i telespettatori italiani vedranno dal 2 all’8 settembre 2019, si evince che tutti gli abitanti del quartiere spagnolo rimarranno sconvolti nel vedere Ursula venire prelevata dalla sua abitazione con la camicia di forza.

L’ex istrutrice avrà quello che merita, visto che per ordine di suo padre Koval verrà internata in una clinica psichiatrica. Blanca, anche se proverà pietà per la madre, annuncerà la sua imminente partenza da Acacias 38 con Diego e il figlio. Nel frattempo Silvia e Felipe continueranno a preoccuparsi per Arturo, poiché non riusciranno a convincerlo a farsi operare.

In seguito Inigo si rifiuterà di vendere La Deliciosa per poter pagare l’avvocato di Pena.

Felipe accetterà di prendere le difese del vero Inigo grazie a Ramon. Quest’ultimo nel frattempo si scaglierà contro il figlio Antonito, visto che dopo aver scoperto che ha finto di essere ancora infortunato per non vendere le macchine del caffè, lo costringerà ad andare a lavorare. Liberto scatenerà la gelosia della moglie Rosina, dopo essere diventato famoso per aver rilasciato un intervista. Successivamente Samuel andrà a fare visita alla matrigna al sanatorio, e le dirà che presto architetterà un piano per far soffrire di nuovo i genitori di Moises.

Nel contempo Blanca, non sospettando affatto delle cattive intenzioni del marito, gli proporrà di andare a vivere a Huelva con suo nipote e Diego. La Dicenta Junior dopo il rifiuto di Samuel, andrà a trovare sua madre con l’intenzione di metterla al corrente della sua imminente partenza, ma non verrà accolta nel migliore dei modi.

Lucia dopo essere stata a Salamanca rimetterà piede ad Acacias 38, e dirà alla cugina Celia di essersi riconciliata con il suo tutore.

La new entry continuerà a dimostrare di essersi presa una vera cotta per il minore degli Alday. Il Palacios vorrà acquistare la cioccolateria di Inigo e Flora, invece l’Alvarez Hermoso inizierà a farsi carico della difesa di Pena, in vista del processo. Il colonnello Valverde finalmente accetterà di sottoporsi al delicato intervento chirurgico, rendendo felice Silvia. Samuel continuerà ad essere ossessionato dalla moglie, che nel frattempo dopo aver rassicurato i vicini insieme a Diego non smetterà di organizzare la loro fuga.

Moises finisce in ospedale, il timore di Blanca

Felipe deciderà di salutare i genitori di Moises con una cena d’addio, mentre Flora si arrabbierà con Inigo per aver rifiutato l’offerta di Ramon. La Reyes convincerà il medico ad operare il suo amato il più presto possibile. Susana metterà un punto ai suoi dissapori con Arturo, facendogli avere una lettera da parte della figlia Elvira. Diego riceverà una missiva da parte di Riera, e apprenderà che Muniz è stato ritrovato. Il figliastro maggiore di Ursula e Blanca decideranno di non mettere al corrente di quanto appreso Samuel, dopo essersi accorti che la calligrafia della lettera corrisponde a quella delle epistole contraffatte che sono state scritte al posto del defunto Jaime. Felipe non avrà la certezza di riuscire a far scagionare Pena. Quest’ultimo nel corso della sera dichiarerà il suo amore a Flora.

Il padre di Elvira dopo l’operazione potrebbe andare incontro a delle conseguenze, dato che il medico non assicurerà a Silvia che il suo amato si riprenderà del tutto. Susana andrà su tutte le furie dopo aver appreso che La Deliciosa rimarrà nelle mani di Inigo e Flora. Intanto Lucia organizzerà una festa per dare l’ultimo saluto a Diego e Blanca, ma non riuscirà a convincere Samuel a prendere parte alla serata. Durante la cena il maggiore degli Alday verrà messo in guardia dal fratello da Riera. Purtroppo il marito di Blanca sequestrerà Moises, e farà perdere le sue tracce. Blanca e Diego, quando avranno la conferma che loro figlio è stato rapito da Samuel, apprenderanno anche che fu lui a far assaltare la loro carrozza dal criminale Muniz quando erano in procinto di fuggire dal paese.

Silvia sceglierà di non mettere al corrente dell’amara verità Arturo, ovvero che la sua operazione agli occhi potrebbe non avere un esito positivo. Lolita non riuscirà a far pace con Antonito, poiché l’uomo continuerà a dedicarsi alla sua invenzione. A causa di una distrazione la nuora di Ramon commetterà un grosso errore, perché distruggerà il tergilune realizzato dal suo amato. Pena dimostrerà la sua innocenza grazie alla testimonianza di Cesareo, mentre Blanca e Diego apprenderanno che il loro bambino si trova in ospedale con delle pessime condizioni di salute. La figlia di Ursula inizierà a temere che il dottor Guillen e gli infermieri della struttura clinica in cui si trova Moises nascondano qualcosa: i sospetti della madre del piccolo non saranno errati, visto che tutto il personale verrà corrotto da Samuel. In seguito Pena accetterà di diventare socio de La Deliciosa, mentre Arturo tornerà ad organizzare i preparativi del suo matrimonio pur non avendo recuperato la vista. Infine il dottor Guillen inizierà a ribellarsi, ma purtroppo il fratello di Diego lo costringerà a seguire i suoi ordini, cioè a continuare a fare del male a Moises.