Ennesimo colpo di scena in arrivo nelle nuove puntate dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. I telespettatori italiani nelle prossime settimane faranno la conoscenza di una donna chiamata Pelin che si rivelerà essere un ex fidanzata di Ferit Aslan. La new entry farà entrare in crisi l’architetto con la moglie, Nazli Piran, su richiesta del malvagio Hakan Onder. Quest’ultimo infatti si servirà della vecchia fiamma del suo nemico per poter riottenere l’affidamento di Bulut.

La sorella di Asuman non appena si accorgerà che suo marito rivolge più attenzioni a Pelin, nonostante ribadisca più volte che fa parte del passato, tornerà a vivere con la sua amica Fatos.

Hakan minaccia Demet, Ferit spiazzato

Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani svelano che Nazli farà visita a Deniz dopo aver appreso dalla sorella che il musicista è finito in ospedale per aver avuto un incidente in moto.

Non appena la cuoca gli dirà di sentirsi responsabile per ciò che gli è accaduto, il fratello di Demet la rassicurerà dicendole di essersi arreso. Successivamente il cognato di Hakan, durante una telefonata tra Fatos ed Engin, scoprirà che la Piran e l’Aslan si sono sposati per ottenere l’affidamento di Bulut. A questo punto l’ex fidanzato di Ayla regalerà una macchina fotografica alla coppia e affermerà di sapere la verità.

Intanto gli Onder, disposti a tutto per avere le redini della Pusula Holding, in occasione della nuova sentenza per la custodia del nipote si diranno disposti a dare una grande somma di denaro ad Asuman. Quest’ultima, dopo aver dato l’impressione di voler aiutare i malvagi coniugi, gli farà capire tramite delle bambole con degli spilli di aver smesso di collaborare con loro. Durante l’udienza l’avvocato di Demet e Hakan accuserà Ferit di essere coinvolto in degli affari illeciti.

Proprio quando Bulut affermerà di voler vivere con l'Aslan ci sarà l’intervento decisivo di Deniz. In seguito alla testimonianza di quest'ultimo il magistrato deciderà di affidare il bambino alla cuoca e all’architetto. Gli Onder, oltre a non essere più i tutori legali del nipote, non avranno più accesso nell’azienda di Ferit. In seguito la sorella di Deniz, dopo aver appreso che è stato davvero suo marito a causare il decesso di Demir e Zeynep, lo affronterà.

L'uomo ammetterà la sua responsabilità nella tragedia e preparerà le valigie per fuggire. Inoltre l’Onder minaccerà la moglie dicendole di essere disposto a svelare che Nazli ha rischiato la vita per colpa sua. Dagli spoiler delle prossime settimane si evince che quest’ultima organizzerà una festa di compleanno per Ferit, decidendo di invitare tutti i vecchi amici del marito. Durante il party si presenterà anche una donna chiamata Pelin che farà rimanere senza parole il festeggiato.

Pelin inganna l’Aslan, Nazli si allontana dal marito

L’Aslan, all’insaputa della moglie, inviterà la misteriosa donna ad andarsene. Il giorno seguente il ricco imprenditore dirà alla sorella di Asuman di averla perdonata in modo definitivo mentre Hakan contatterà Pelin e le dirà di essere sicuro che l’Aslan in passato si era preso una cotta per lei. Dopo aver appreso che la storia d’amore tra il suo nemico e Pelin fu interrotta a causa della gelosia di sua moglie (Demet), l'Onder inviterà la ragazza a raccontare come sono andate veramente le cose con il marito di Nazli. Pelin seguirà il consiglio del cognato di Deniz visto che si presenterà nell’ufficio dell’architetto e gli svelerà di aver perso di sua volontà il figlio che aspettava da lui a causa di Demet. Ferit avrà la conferma che la sua ex fidanzata non gli ha mentito quando la moglie di Hakan confermerà tutto. L’Aslan non sapendo che Pelin lo sta ingannando per ordine dell’Onder non farà altro che pensare ai brutti momenti che ha dovuto passare la donna. Pelin, dopo aver ricevuto le scuse da parte di Ferit, gli dirà di essere disposta a ritornare con lui ricevendo un rifiuto dato che l’uomo le dirà di essere sposato con Nazli. In seguito Pelin, sempre corrotta da Hakan, incontrerà la Piran, e approfitterà di una distrazione della cuoca per inserire una foto in un libro con l’intento di farla litigare con il marito. La sorella di Asuman infatti troverà lo scatto che ritrae Ferit e Pelin abbracciati e chiederà delle spiegazioni all’architetto senza ricevere nessuna risposta. L'ex fiamma dell'imprenditore continuerà a compromettere il rapporto tra i coniugi Aslan. In particolare la chef, stufa di essere trascurata dal marito a causa di Pelin, abbandonerà il tetto coniugale dandola vinta ad Hakan.