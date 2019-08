La love story tra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, nata all'interno dello studio di Uomini e donne e naufragata dopo due anni d'amore, è finita nel peggiore dei modi. La bella Nicole, infatti, ha recentemente ammesso di essere passata alle vie legali nei confronti dell'ex fidanzato accusato di non essere stato per nulla galante con lei durante la sua partecipazione alla versione spagnola dell'Isola dei famosi.

Nello specifico l'italo argentino si è lasciato andare a delle confessioni intime che riguardavano il suo rapporto con la Mazzocato. E così l'ex protagonista di Uomini e donne ha deciso di querelarlo e di affidare tutta la situazione ai suoi legali così come rivelato a Di Più Tv.

L'ex tronista Fabio Colloricchio viene querelato da Nicole

Lo scorso mese si è conclusa l'avventura di Fabio Colloricchio all'Isola dei famosi spagnola dove è riuscito ad arrivare tra i finalisti del reality show che quest'anno ha superato ogni record di ascolti con punte di oltre il 40% in prima serata.

Fabio, durante la sua avventura, ha trovato anche l'amore legandosi alla modella Violeta con la quale ha avuto anche un rapporto intimo in spiaggia.

E proprio in seguito al suo fidanzamento con la Mangrinan Fabio si è lasciato andare a dei paragoni con la sua ex Nicole che non le sono piaciuti per niente e che l'hanno portata ad agire per le vie legali. Nel dettaglio, infatti, Fabio ha riferito che Nicole non rendeva molto dal punto di vista estetico quando era 'acqua e sapone' alludendo al fatto che la sua fosse una bellezza artefatta.

Come se non bastasse ha parlato anche della loro intimità dicendo che, sebbene ci fosse passione, non era quella che lui voleva. L'ex tronista di Uomini e donne, inoltre,ha rivelato sulle spiagge dell'Isola dei famosi spagnola che Nicole lo avrebbe anche tradito durante l'arco della loro relazione. Stando al racconto di Fabio, lui avrebbe accettato di perdonare questo tradimento da parte della Mazzocato, ma da quel momento in poi la storia tra i due non sarebbe stata più la stessa. Da qui la decisione di chiudere definitivamente la love story.

'Mi ha deluso, non si fa così con un'ex'

Parole e dichiarazioni che avrebbero ferito Nicole che ha fatto sapere al settimanale Di Più Tv di aver presentato una querela nei confronti del suo ex fidanzato per aver raccontato cose molto personali, appartenenti anche alla loro intimità, in televisione. "Mi ha deluso. Non ci si comporta così con un'ex fidanzata" - ha dichiarato Nicole. Quest'ultima ha svelato che la produzione dell'Isola l'aveva invitata in studio per replicare ma lei non ha accettato per non mancare di rispetto al suo attuale fidanzato Thomas.

Tornando alla fine della relazione con Fabio, Nicole ha fatto sapere che si lasciarono serenamente e di comune accordo e quindi quasi non si spiega il perché di questo comportamento da parte di Fabio.