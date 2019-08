Dopo la breve pausa della scorsa settimana, le trame della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore proseguono la loro messa in onda su Canale 5, ricche di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate in programmazione in Italia il 21 agosto svelano che Deniz comunicherà a Ferit e Nazli di aver scoperto la loro messinscena, ovvero che hanno convolato a nozze per sottrarre Bulut agli Onder. La cuoca e l’architetto convinti che sia stata Asuman a spifferare il loro segreto al musicista, affronteranno la giovane. Questa volta la migliore amica di Fatos e il ricco imprenditore si sbagliano visto che la figlia minore di Kemal è davvero innocente.

Riassunto episodi del 19 agosto

Nei due appuntamenti della serie tv Dolunay trasmessi oggi, lunedì 19 agosto, Nazli e Ferit si sono presentati a casa di Demet e Hakan. La cuoca ha detto alla sorella di Deniz che Asuman ha capito di aver commesso un errore ad allearsi con lei. Aslan, invece, dopo aver invitato i perfidi coniugi a finirla con i loro sporchi giochetti, gli ha precisato che presto Bulut vivrà con lui e sua moglie.

Intanto Burak è fuggito dal ristorante dei coniugi Aslan, mentre Nazli si è rifiutata di partecipare ad una mostra di Deniz insieme al marito. Poi la Piran, a gran sorpresa, ha preso parte all’evento dicendo all’architetto di aver cambiato idea. Nazli, non appena Deniz le ha detto di essere la più bella della serata manifestando il noto interesse nei suoi confronti, gli ha ribadito che tra di loro c’è solo amicizia.

Asuman ha chiesto al musicista di ospitarla a casa sua, invece Hakan dopo aver visto Tarik consegnare l’auto di Ferit al suo meccanico ha affermato a Tahir che finalmente la fortuna ha bussato alla loro porta. Asuman, dopo aver appreso tramite il padre che Nazli ha sposato Ferit per ottenere la custodia di Bulut, ha detto alla sorella di essere al corrente del suo finto matrimonio. Deniz, deluso dalla cuoca per avergli detto che avrebbe sposato Aslan anche se non ci fosse stato suo nipote, si è messo alla guida della sua moto finendo per scontrarsi contro un camion.

Engin e Fatos hanno deciso di rimanere amici. Asuman si è recata in ospedale e il fratello di Demet le ha detto di non far sapere a nessuno che ha avuto un incidente per non farli stare in ansia.

Trama del 21 agosto: Ferit e Nazli credono che Asuman abbia svelato il loro accordo

Negli episodi numero 55 e 56 che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 21 agosto 2019, Deniz dopo essere stato dimesso dall’ospedale riportando soltanto una frattura al braccio sinistro, verrà a conoscenza del segreto di Ferit e Nazli.

Il musicista attraverso una conversazione telefonica tra Fatos ed Engin scoprirà che i coniugi Aslan si sono sposati per il bene di Bulut. La cuoca e l’architetto si scaglieranno subito contro Asuman, con la convinzione che sia stata lei a far sapere al fratello di Demet che il loro matrimonio non è autentico. Il musicista prenderà le difese della figlia minore di Kemal, sottolineando ai novelli sposi di essersi sbagliati.

Successivamente Hakan e la moglie, disposti a tutto per non essere estromessi dalla Pusula Holding, proporranno ancora una volta ad Asuman di aiutarli a far rimanere con loro Bulut. La sorella di Nazli dopo aver dato l’impressione di voler collaborare con gli Onder, si prenderà gioco dei due perfidi coniugi facendoli andare su tutte le furie. Finalmente arriverà il tanto atteso giorno in cui sarà deciso a chi dovrà essere affidato il piccolo Bulut. Nel corso della mattinata Deniz avrà un confronto molto acceso con Ferit. Quest’ultimo verrà minacciato dal Kaya che gli dirà di essere disposto a rilasciare una dichiarazione contro di lui al processo quando lo chiameranno per testimoniare. Aslan e Nazli inizieranno ad avere il timore che il loro piano possa saltare a causa di Deniz. Purtroppo il musicista, mentre si avvinerà ulteriormente ad Asuman, per ripicca sembrerà veramente intenzionato a far venire alla luce la verità sull’unione coniugale tra Nazli e Ferit davanti al magistrato.