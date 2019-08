Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato scritto da Bradley Bell in onda dal 23 marzo 1987 sulla Cbs. Nelle puntate statunitensi in onda ad agosto, Ridge Forrester riceverà la visita del detective Sanchez, il quale gli comunicherà che suo figlio Thomas è implicato nella morte di Emma Barber.

Beautiful: Thomas provoca la morte di Emma

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane in onda a metà agosto annunciano una clamorosa svolta riguardante la morte di Emma.

Tutto avrà inizio quando la Barber apprenderà che Phoebe è in realtà la figlia di Hope e Liam, tanto da voler raccontare tutta la verità a questi ultimi. Un'idea che troverà il parere contrario di Thomas, il quale deciderà di intervenire utilizzando le maniere forti. In particolare, il Forrester provocherà un incidente mortale alla povera Barber, che finirà sbalzata dall'auto. Poco dopo, Xander capirà che dietro il decesso della stagista c'è la mano diabolica del figlio di Ridge, tanto da indagare a tal proposito.

Alla fine, lo stagista si dovrà arrendere per via dell'assenza della prova regina. Nel frattempo, la Logan scoprirà finalmente la verità su Hope mentre il detective Sanchez si recherà a casa Forrester per interrogare Thomas.

Il detective Sanchez indaga sulla morte di Emma

Gli spoiler statunitensi di Beautiful, rivelano che Hope e Liam torneranno insieme dopo aver riabbracciato Beth, tanto che il piano di Thomas di formare una famiglia felice sfumerà come neve al sole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La figlia di Brooke, infatti, deciderà di chiedere l'annullamento delle nozze in quanto ama solo lo Spencer ed inoltre ha scoperto che il Forrester le ha mentito sulla verità di Phoebe/Beth. Una decisione che porterà il fratello di Steffy a nascondersi da un amico in attesa organizzare un piano per riprendersi la consorte. Ma ecco che la situazione per l'uomo peggiorerà notevolmente quando il detective Sanchez si presenterà presso la casa del padre per interrogarlo. Il poliziotto, infatti, ha scoperto che Thomas si trovava sul luogo dell'incidente dove aveva perso la vita Emma.

Ridge vuole proteggere il figlio, Brooke contraria

Possiamo svelare che Thomas rischierà seriamente di entrare in galera. Una situazione che manderà in crisi Ridge, che comincerà a dubitare seriamente di suo figlio. Dall'altro canto, Brooke Logan sosterrà che il ragazzo abbia dei gravissimi problemi mentali, tanto da dover essere incriminato per le sue malefatte. In questo frangente, il dective Sanchez chiederà al Forrester di rintracciare il figlio se non vuole che sua posizione si aggravi notevolmente.

Peccato che lo stilista non sappia il luogo dove si è nascosto il presunto assassino di Emma. Come avanzerà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.