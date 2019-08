Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia nata all'interno del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, stanno passando un'estate di passione all'insegna dell'amore e della felicità. I due, dopo essersi incontrati nel reality show di Canale 5, hanno deciso di approfondire la loro conoscenza arrivando a innamorarsi una dell'altro. Anche dopo la fine del programma, i due hanno continuato a vivere la loro storia, che sembra stia andando nel migliore dei modi.

Un rapporto vero, fatto di piccole attenzioni e quotidianità, non solo di foto e post sui social come molte altre coppie fanno. I due giovani innamorati sono diventati inseparabili tanto da conoscere rispettivamente uno la famiglia dell'altra.

La coppia di U&D tanto amata sui social

Dopo aver trascorso qualche giorno al mare in Puglia, più esattamente a Taranto (città natale di Andrea), i due innamorati hanno deciso di trascorrere il Ferragosto in Valtellina, località, invece, originaria di Natalia.

Ovviamente non sono mancati scatti fotografici dei momenti trascorsi insieme, che hanno dato via all'ormai solito apprezzamento dei fan per la coppia.

Tantissimi sono stati i commenti da parte dei follower che ancora una volta hanno dimostrato il loro affetto ai due innamorati: "Natalia voi siete la nostra coppia preferita dal primo giorno che avere incrociato i vostri sguardi e ci siete piaciuti subito, tra di voi si vedeva che c’era qualcosa e quel qualcosa è amore.

Insieme siete pazzeschi, divertenti e unici, con voi non ci si annoia mai. Viva il vero amore che da emozioni, siete unici".

Un altro follower invece, ha sottolineato quanto li piaccia il loro stare insieme: "Vuol dire soprattutto quello: divertirsi, ridere, scherzare, prendersi in giro, non annoiarsi mai. Sono alcune delle chiavi fondamentali in un rapporto e voi le avete tutte. Siete stupendi, è proprio un grande amore".

Andrea Zelletta e la data misteriosa pubblicata su IG

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, non sono due persone che amano creare mistero sui social. Da sempre i due sono chiari e diretti nel "parlare" ai loro fan. Stavolta però, una riflessione di Zelletta ha creato molta confusione tra suoi follower.

L'ex tronista di Uomini e donne, sui social, ha scritto: "Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza.

25/5/2012". A creare grande mistero è stata la data inserita da Andrea dopo la citazione. Cosa rappresenta davvero? Una domanda questa alla quale molti follower dell'ex tronista hanno provato a darsi una risposta; tra le ipotesi più accreditate c'è quella secondo la quale Andrea in quella data abbia affrontato un momento duro della sua vita.