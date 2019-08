Daniele Dal Moro e Valentina Vignali hanno stupito i loro fan. I due ex coinquilini del Grande Fratello nelle scorse ore si sono incontrati a Roma. Come molti sanno il bel veronese e l'ex cestista all'interno della Casa più spiata d'Italia hanno instaurato un bel rapporto d'amicizia. I due giovani spesso passavano ore in disparte dagli altri ragazzi per ridere, scherzare e confidarsi.

Visto il feeling mostrato fra Valentina e Daniele, addirittura molti telespettatori pensavano che tra i due potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Al momento però quest'ipotesi sembra essere molto lontana: mentre il veronese ha chiuso con Martina Nasoni, la Vignali è fidanzatissima.

Stavolta i due giovani si sono spinti oltre i soliti commenti ironici sui social. Daniele e Valentina hanno trascorso un'intera giornata tra le vie di Roma, in compagnia del loro amico a quattro zampe. La testimonianza del recente incontro tra i due è uno scatto, pubblicato sui profili Instagram di entrambe.

In poco tempo al loro indirizzo sono arrivati tantissimi commento positivi da parte dei fan. Alcuni si sono complimentati con i due: "Siete bellissimi". Altri hanno preferito sottolineare come è bello vedere che l'amicizia tra uomo e donna esiste. Infine, c'è chi ha augurato alla Vignali e Dal Moro che un giorno possano diventare qualcosa di più, di due semplici amici. Il rapporto tra Dal Moro e la Vignali ha colpito tutti, poiché Daniele all'interno del reality ha stretto amicizia solamente con pochissime persone

Martina Nasoni: i fan chiedono se sia gelosa di Valentina

Mentre Daniele Dal Moro si è regalato una splendida giornata romana in compagnia della Vignali, alcuni fan si sono chiesti se Martina Nasoni fosse gelosa del rapporto instaurato con Valentina.

Stando ad alcuni indizi pubblicati sui social, la vincitrice della sedicesima edizione del GF, sembra non avere problemi. La giovane ieri sera ha dedicato una parte della canzone di Coez alla sua ex coinquilina: "Volevo dirti tante cose ma, non so da dove iniziare".

Daniele Dal Moro: duro contro la Nasoni

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno smesso di frequentarsi. I giorni scorsi il veronese si è scagliato contro l'ex gieffina: "Sono arrabbiato con Martina perché ha detto delle parole gravissime sulla mia famiglia".

La lite tra i due sarebbe scaturita per un mancato incontro. La Nasoni dopo un diverbio social, sarebbe corsa da Daniele per chiarire. Quest'ultimo però racconta di aver già preso un impegno con il cugino. Da quel momento i rapporti tra i due si sarebbe incrinati e ognuno avrebbe preso la sua strada. Al momento i due giovani sembrano essere molto distanti, ma non è escluso che tra Martina e Daniele possa esserci un ritorno di fiamma.