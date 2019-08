Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che sarà sospesa da lunedì 12 a venerdì 16 agosto su Canale 5 in occasione delle vacanze estive. Nelle puntate in onda le prossime settimane in Italia, Demet Kaya e Hakan Onder riceveranno una brutta sorpresa. I coniugi, infatti, perderanno il 48% delle quote della Pusola Holding dopo la perdita della custodia di Bulut.

Bitter Sweet: Nazli e Ferit si sposano

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate in onda le prossime settimane su Canale 5 si soffermano su Hakan e Demet, gli antagonisti principali della serie tv turca.

La coppia, infatti, perderà la custodia di Bulut. Tutto avrà inizio con precisione quando Ferit e Nazli decideranno di diventare marito e moglie esclusivamente per strappare il nipote dalle grinfie dei terribili zii. Tuttavia, i due giovani si prometteranno di lasciarsi una volta ottenuto il benestare del giudice, visto che il matrimonio è tutta una farsa. Inoltre l'Aslan garantirà alla cuoca la libertà qualora riesca a dimostrare la colpevolezza dell'Onder nella morte di Demir e Zeynep.

Gli unici a sapere la verità del piano saranno Fatos ed Engin, i migliori amici della Piran e dell'affarista, i quali avranno subito dei problemi una volta andati a vivere insieme.

Asuman scopre la verità sulle nozze della sorella

In particolare, Asuman apprenderà che le nozze della sorella sono false dopo una chiacchierata con il padre Kemal. La ragazza, a questo punto, minaccerà di raccontare tutto a Deniz: a tal proposito, il Kaya ascolterà di nascosto una conversazione telefonica tra Fatos ed Engin dove apprenderà la verità, tanto da restarne sconvolto.

L'uomo, a questo punto, in preda alla follia si precipiterà al ristorante dove rivelerà a Ferit e alla sua sposa di aver scoperto tutto, tanto da farli preoccupare moltissimo, visto che mancherà solo un giorno alla sentenza del giudice sull'adozione definitiva di Bulut.

Hakan e Demet ricattano la Piran

Stando alle trame di Bitter Sweet si evince che Hakan e Demet cominceranno a sospettare qualcosa, dopo aver visto il cambiamento di comportamento di Deniz.

Di conseguenza, la coppia presserà Asuman, promettendole in cambio 100 mila lire turche per aiutarli a portare a termine il loro piano. I coniugi Onder, infatti, approfitteranno della sorella della chef, nel frattempo trasferitasi a casa del musicista. Nel dettaglio, i due antagonisti chiederanno ad Asuman di far passare male l'Aslan e la sorella durante il processo in modo da farli perdere la causa di affidamento del nipote.

All'inizio, la Piran sembrerà cedere alle lusinghe dell'Onder e della Kaya, tanto da prometterli l'invio di un pacco con le prove che tanto cercano. Gli zii di Bulut attenderanno con ansia il regalo di Asuman, che si rivelerà essere due bamboline woo-doo, precisando di non volersi più sottomettere ai loro giochetti sporchi.

I coniugi Onder perdono la custodia di Bulut

Per questo motivo i coniugi Onder non potranno più avere prove per contrastare la vittoria a mani basse di Ferit e Nazli. Bulut, infatti, sarà affidato ai novelli coniugi Aslan, sebbene Deniz presente in tribunale dia l'impressione di raccontare che il loro matrimonio era solo una farsa. Tuttavia il cantautore ascolterà il cuore, tanto da testimoniare che il nipote sarà soltanto felice solo se insieme alla cuoca e l'affarista.