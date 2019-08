Diletta Leotta con bikini da sirenetta e Daniele Scardina con tatuaggi da macho si godono il nuovo amore al profumo di salsedine.

Se sia un flirt estivo o un amore destinato a durare è ancora presto per dirlo, ma l'affiatamento tra i due sembra preludere a qualcosa di più di una semplice storia sotto l'ombrellone. Anzi, una storia a bordo di uno yacht, sotto lo sguardo ammirato dei tanti fan 'social' della sexy conduttrice.

Il bikini da sirenetta di Diletta Leotta fa impazzire King Toretto

Archiviata ormai da tempo la lunghissima storia con Matteo Mammí, ex-fidanzato storico della Leotta, la conduttrice di DAZN sembra aver ritrovato l'amore con un pugile, capace di 'colpirla' dritto al cuore. La nuova fiamma si chiama Daniele Scardina, classe 1992 (la Leotta è del 1991), pugile professionista dei pesi supermedi, soprannominato "King Toretto".

Insomma, King Toretto sembra aver vinto sul ring e anche fuori, a giudicare dal plauso che molti uomini gli tributano. Merito di Diletta Leotta che lo ha scelto tra tanti per diventare la sua nuova fiamma. Tra balli scatenati in barca e baci appassionati al tramonto, i due fanno coppia fissa ormai da qualche tempo, rigenerandosi con il sole della Costa Smeralda in vista dei nuovi impegni autunnali.

I follower della Leotta a Scardina: 'Hai vinto al superenalotto con Diletta"

I due protagonisti del flirt che infiamma il gossip estivo [VIDEO]amano definirsi "amici speciali". Così speciali da essere spesso paparazzati tra baci, carezze e coccole da veri innamorati.

Diletta Leotta, inoltre, si diverte a stuzzicare il pugile buono. Le ultime foto in costume azzurro pubblicate sul suo profilo Instagram hanno provocato il commento diretto del suo Daniele.

Il quale ha risposto con un like e l'immagine di una sirenetta. Tra i tanti messaggi di ammirazione per il fisico statuario della Leotta, fanno capolino anche alcuni commenti destinati al pugile italiano.

Commenti di supporto, stima e ammirazione per la vittoria più "bella" di Daniele, quella con la Leotta.

Fra i commenti entusiasti, c'è anche quello di chi, pragmaticamente, paragona questa storia ad una "vincita", scrivendo: "Sei fortunato, con lei é come vincere al superenalotto".

Le foto con Scardina, inoltre, chiariscono che la storia con Mammí appare ormai definitivamente chiusa e senza possibile ritorno di fiamma. Una lunga storia tra i due con ben 13 anni di differenza d'età (27 anni lei, 40 anni lui) che però non è sfociata nel matrimonio, ma in un addio.

Nel cuore di Diletta, adesso, c'è un pugile un anno più piccolo di lei. Se sia un amore durevole sarà il tempo a dirlo.

Per ora, è sicuramente uno dei flirt più seguiti dell'estate.