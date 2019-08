Continua l'appuntamento con la seguita Serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, 19 agosto, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap turca, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo all'ennesimo piano di Hakan che si scaglierà contro la Piran junior per intralciare Nazli e Ferit dopo che avranno l'affidamento definitivo di Bulut.

Bitter Sweet, trame: Asuman in pericolo per colpa dell'Onder

Gli spoiler sulle prossime puntate di Bitter Sweet svelano che la minore delle Piran andrà nel locale di Deniz Kaya, in quanto cercherà con angoscia un lavoro: proprio lì verrà avvicinata da un uomo di nome Muzzafer. Quest'ultimo dopo aver sentito che Asuman sta cercando un impiego le proporrà di lavorare come donna dei servizi per una festa privata che ci sarà nella sua villa.

Il musicista osservando da lontano tutta la scena capirà subito che l'uomo ha qualcosa da nascondere: a quel punto, deciderà di mettere in guardia la sorella di Nazli per evitargli di entrarei nuovamente in un brutto guaio. Ovviamente Deniz non sarà a conoscenza che Muzzafer è in accordo con Hakan nel suo piano sporco contro Ferit e sua moglie. Asuman ignorerà il consiglio del Kaya e andrà nell'abitazione dell'uomo, poco dopo capirà che non ci sarà nessuna festa.

Muzzafer seguendo le istruzioni del piano studiato a tavolino dall'Onder cercherà di abusare della giovane Piran nella speranza di scaturire una sua reazione.

Gli spoiler dei prossimi episodi di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore inoltre, ci rivelano che fortunatamente sul posto arriverà Deniz ed eviterà il peggio salvando Asuman dalla violenza. Successivamente il legame tra i due si farà sempre più forte, infatti la sorella di Nazli dal giorno del salvataggio inizierà a provare dei sentimenti amorosi verso i confronti del Kaya.

Deniz ha un incidente

Sempre le anticipazioni di Bitter Sweet svelano che il fratello di Demet accecato dalla rabbia sarà vittima di un incidente in motocicletta dopo aver avuto una discussione con lo zio materno di Bulut. Il musicista dopo lo schianto contro un tir verrà trasportato d'urgenza al pronto soccorso ma il suo stato di salute non sarà grave, visto e considerato che il medico gli darà le dimissioni in breve tempo, in quanto riporterà una sola ferita al braccio.

In seguito Deniz a riceverà alcune visite a casa tra qui quella Asuman. La giovane considerata la momentanea difficoltà del suo amico prenderà la decisione di alloggiare da lui con l'intenzione di aiutarlo per i pasti, tuttavia nei giorni successivi la sua presenza si prolungherà per un altro periodo: la Piran Junior scopre che il matrimonio tra Nazli e Ferit è stato celebrato con l'unico intento di avere l’affidamento di Bulut.