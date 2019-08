Deva Cassel è pronta a ripercorrere la luminosa strada della madre, Monica Bellucci. Sarà testimonial di un nuovo profumo di Dolce e Gabbana dal 2020. Appena 15 anni eppure Deva è già dotata di una bellezza folgorante che spicca anche sotto un outfit ordinario di maglietta bianca e pantaloncini jeans.

Deva Cassel incanta i fotografi a Paros, in Grecia, mentre è in vacanza

La bellezza è un carattere ereditario per la famiglia Cassel-Bellucci e Deva Cassel non poteva che mutuare dai genitori i geni più belli.

Lunghi e folti capelli neri e mossi, gambe lunghissime, bocca rosea con labbra carnose, taglio degli occhi da diva. Il ritratto della figlia quindicenne della Bellucci sembra quello di una principessa Disney in carne ed ossa. Un fascino mutuato direttamente dalla mamma, che è stata capace di fare fortuna in Francia oltre che per bravura, anche grazie a questa sua caratteristica innata ed essenziale per una donna e per un'attrice.

In vacanza a Paros, in Grecia, insieme alla mamma e ad alcuni parenti, Deva Cassel ha letteralmente stregato i paparazzi. I quali l'hanno ripresa sia per le stradine di Paros, sia in spiaggia insieme al suo fidanzato.

Deva Cassel, primi baci in spiaggia con il fidanzato

Nonostante i suoi freschi 15 anni, Deva ha già avuto dai genitori il permesso di portare il fidanzato in vacanza. Questo significa che Monica Bellucci è già a conoscenza della liaison tra Deva e il giovane biondino che si vede nelle foto pubblicate da 'Chi', giornale che ha siglato lo scoop.

Pare che, dopo alcuni giorni in famiglia, i due abbiano chiesto e ottenuto il permesso di andare in spiaggia per qualche ora da soli, ovviamente accompagnati da una persona di fiducia della Bellucci. Sotto il caldo sole delle isole greche, i due fidanzatini si sono scambiati i primi baci, immortalati da Chi a loro insaputa.

Gli outfits di Deva Cassel in vacanza in Grecia

Durante il momento privato insieme al fidanzato, di cui ancora non si conosce il nome, Deva indossava un costume intero da sirena, di colore azzurro cielo, in grado di mettere in mostra le sue forme perfette.

Un costume in un colore di tendenza quest'anno, indossato anche da Diletta Leotta sulle spiagge della Costa Smeralda.

Uscita dall'acqua e tornata a casa, Deva ha accompagnato la madre per un giro nel centro di Paros per qualche puntatina di shopping. Anche in questo caso, l'outfit è stato molto semplice ma di grande effetto grazie al portamento della ragazza. Shorts in jeans chiaro, un top bianco candido e ricamato in perfetto stile Dolce e Gabbana, infradito rigorosamente black ai piedi, il tutto indossato con estrema classe e semplicità.

Così Deva Cassel si prepara alla prossima stagione di moda, che la vedrà testimonial della campagna pubblicitaria del nuovo profumo di Dolce & Gabbana. Gli stessi stilisti che hanno eletto come musa ispiratrice Monica Bellucci prima. E Deva Cassel adesso. Evidentemente, buon sangue non mente!