Parte stasera, venerdì 30 agosto, su Real Time la 7^ stagione di Bake Off Italia, il cooking talent sul mondo della pasticceria condotto, come di consueto, da Benedetta Parodi. In sfida 18 concorrenti e a decretare il vincitore saranno, nuovamente, il maestro Ernst Knam, il pastry chef Damiano Carrara e la giornalista Clelia D’Onofrio; il tutto condito da un’ambientazione anni ’50, come è stato già annunciato dai promo in onda da diverse settimane.

Bake Off Italia 7: i concorrenti in gara

Saranno 18 i concorrenti che parteciperanno a questa 7^ edizione di Bake Off Italia, dove le donne avranno la meglio: infatti saranno in 11. Arriveranno da tutte le parti d’Italia e la loro età oscilla dai 18 ai 65 anni. Rispetto alla passata edizione non verrà mandata in onda la fase “preselettiva”: nella 6^ stagione, infatti, i concorrenti avevano avuto accesso al tendone affrontando una sfida a due.

Per la prima puntata i concorrenti verranno valutati anche da un giudice molto speciale: Carlo Beltrami, il vincitore della 5^ edizione del programma. L'ex concorrente è riuscito ad "accaparrarsi" un ruolo da giurato, grazie alla sua vittoria durante il torneo Bake Off - Stelle di Natale, che ha visto battersi i vincitori delle prime sei edizioni.

Il nuovo allestimento nella città di Arcore

Quest’annoil cooking show cambia nuovamente scenario; infatti, dopo aver trascorso le ultime edizioni a Varedo, nella Villa Bagatti Valsecchi, la “carovana” del programma si sposta ad Arcore, precisamente a Villa Borromeo d’Adda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Il set sarà completamente ambientato negli anni ’50, con tanto di tendine colorate e mobili che ricorderanno proprio le cucine di quei tempi.

L'appuntamento andrà in onda su Real Time a partire dalle 21.10 e in contemporanea streaming sul portale Dplay.