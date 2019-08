Le avventure della serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore subiranno un cambio di programmazione per via della pausa estiva della settimana di ferragosto. Dopo l'interruzione, Nazli Piran e Ferit Aslan torneranno a fare compagnia ai telespettatori italiani a partire dal 19 agosto.

Le anticipazioni dei nuovi episodi annunciano che il piano della cuoca e dell’architetto, per poter sottrarre Bulut agli Onder, rischierà di fallire.

Mentre Asuman scoprirà, grazie al padre Kemal, che sua sorella si è sposata soltanto per il bene del nipote del ricco imprenditore; anche Deniz, dopo aver origliato per caso una chiamata telefonica tra Fatos ed Engin, apprenderà l’inganno rimanendo sconvolto. Il musicista desterà parecchia preoccupazione ai novelli sposi, quando gli dirà di essere al corrente della loro messinscena.

Ferit e Nazli sul punto di essere smascherati, Deniz ha un incidente

Gli spoiler delle puntate dello sceneggiato Dolunay, che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 19 a venerdì 23 agosto, annunciano che gli Onder e Deniz inizieranno a dubitare che il matrimonio tra Nazli e Ferit non sia reale.

Intanto a Istanbul ci sarà un’importante mostra d’arte alla quale purtroppo la Piran non potrà prendere parte. Lo strano atteggiamento della cuoca aumenterà i sospetti degli Onder e del musicista. Successivamente Asuman, dopo aver visto il cameriere Burak parlare al cellulare con Demet, si renderà subito conto che il ragazzo spia sua sorella e suo cognato per ordine della dark lady.

Ferit, dopo essere stato avvisato dalla giovane, metterà alle strette il truffatore, che una volta smascherato farà perdere le sue tracce.

La situazione si complicherà quando Deniz deluso da Nazli, poiché gli comunicherà di aver convolato a nozze con l’Aslan per amore, per via della forte gelosia, salirà sulla sua moto e a causa dell’eccessiva velocità non riuscirà a controllare il veicolo.

Asuman e il fratello di Demet scoprono la farsa degli Aslan, gli Onder sconfitti

Fortunatamente il musicista, pur avendo avuto un incidente stradale contro un mezzo pesante, si salverà.

Nel frattempo Asuman farà un’altra scoperta, ma questa volta riguarderà la sorella: la giovane verrà a conoscenza che Nazli e Ferit si sono sposati per poter ottenere l’affidamento di Bulut, quando mancheranno soltanto due giorni prima dell’udienza finale. La figlia minore di Kemal, inoltre, si avvicinerà sempre di più al fratello di Demet, al tal punto da trasferirsi a casa dell’uomo.

I coniugi Aslan, finalmente, presenteranno la loro richiesta per far vivere con loro Bulut.

Durante la sentenza in sede processuale le cose sembreranno prendere una brutta piega, poiché Ferit e Aslan verranno accusati di essersi sposati di recente senza conoscersi. A intercedere a favore della coppia ci penserà Deniz, che pur avendo appreso che le nozze tra i due sono una montatura, per non fare un torto al nipote, affermerà che il piccolo dovrebbe stare con l'architetto e la chef. Grazie all’inaspettata testimonianza dell’ex fidanzato di Ayla, il magistrato affiderà il minore agli Aslan, mentre Demet e Hakan perderanno anche il 48% delle azioni della Pusula Holding di cui erano entrati in possesso con i loro stratagemmi.