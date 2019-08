Un nuovo personaggio femminile dopo Demet, porterà scompiglio nelle prossime puntate della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che in poco tempo ha conquistato il cuore dei fan italiani. Gli spoiler relativi alle trame del prossimo mese, svelano che l’arrivo di Pelin Turan, avrà delle conseguenze spiacevoli nel rapporto tra Ferit Aslan e Nazli Piran. L’architetto proprio quando sarà sul punto di dichiarare il suo amore alla moglie entrerà in crisi.

Il ricco imprenditore assumerà un atteggiamento scostante nei confronti della cuoca a causa della sua ex fidanzata. Nello specifico Pelin dopo aver incontrato in segreto Hakan Onder, spiazzerà l’architetto confidandogli che a seguito della fine della loro relazione terminata con un inganno per via dello zampino di Demet, perse di sua volontà il figlio che attendeva da lui.

Nazli fa una sorpresa al marito, l'Aslan caccia Pelin

Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset a settembre 2019, ci sarà un colpo di scena inatteso che coinvolgerà Ferit Aslan.

Quest’ultimo farà i conti con Pelin Turan, una donna che fa parte del suo passato. Tutto comincerà quando Nazli deciderà di organizzare una festa a sorpresa per il marito. La cuoca inizierà ad organizzare il lieto evento quando Tarik le farà sapere che l’architetto pensa che sia alle prese con i preparativi del suo compleanno. A quel punto la sorella di Asuman si servirà della complicità di Fatos per poter trascorrere una serata speciale con il consorte in un locale che prenderà in affitto.

Nazli decisa a sorprendere l’Aslan dopo aver visto una vecchia fotografia sul profilo social di Engin, deciderà di invitare all'imminente party un gruppo di amici che Ferit non frequenta da tanto tempo: purtroppo alla festa prenderà parte anche Pelin. Il tanto atteso giorno, l’Aslan apprezzerà molto il bellissimo gesto della sua amata, ma non appena si troverà davanti la Turan cambierà espressione del viso.

Il ricco imprenditore infatti prenderà in disparte la sua vecchia amica e le ordinerà di andarsene subito, ovviamente all'insaputa della Piran. Ferit attraverso dei dialoghi con il suo migliore amico Engin, darà dimostrazione di aver avuto una relazione sentimentale con Pelin anni fa. Con il passare dei giorni i telespettatori italiani avranno modo di scoprire che l’Aslan mise fine alla sua storia d’amore con la Turan a causa di Demet, che gelosa dei due fece credere all'architetto che la sua fidanzata avesse un amante.

Hakan corrompe la Turan, Ferit scopre che sarebbe diventato padre

Hakan approfitterà dell’intricata situazione per raggiungere i suoi loschi scopi, visto che dopo aver scoperto che la Turan fu lasciata dal suo nemico a causa di sua moglie, darà un appuntamento alla nuova arrivata e le farà sapere che la responsabile della sua rottura con l’architetto è Demet. L’Onder inoltre corromperà con del denaro Pelin, dicendole di fare il possibile per tornare tra le braccia di Ferit, per poterlo aiutare a riottenere l’affidamento di Bulut, ma soprattutto il 48% delle azioni della Pusula Holding.

In un primo momento la Turan si tirerà indietro, ma dopo aver incontrato di nuovo Nazli, si adeguerà alla volontà del cognato di Deniz, visto che ci metterà tutti i mezzi per riuscire a riconquistare il suo ex fidanzato. Pelin si presenterà nell’ufficio di Ferit, e oltre a rivelargli che avrebbero formato ancora una coppia se Demet non avesse inscenato il suo finto tradimento, affermerà di aver abortito il bambino che aspettava da lui a seguito della loro separazione. L’Aslan spiazzato dalla sconvolgente rivelazione della donna che ha fatto parte della sua vita, chiederà delle spiegazioni alla sorella di Deniz, che dopo aver ammesso la sua responsabilità gli preciserà che la Turan prima o poi l’avrebbe tradito. Ferit profondamente turbato, farà fatica a nascondere le sue perplessità durante una cena con la moglie Nazli, visto che invece di dichiararle i suoi sentimenti come si era deciso a fare, farà un passo indietro a causa di Pelin.