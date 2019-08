Un posto al sole, la storica soap opera partenopea che, da oltre vent'anni, tiene compagnia a milioni di telespettatori, si appresta a mandare in onda episodi ricchi di colpi di scena. Le trame relative alle puntate in onda dal 9 al 13 settembre, rivelano che Beatrice, in crisi con Aldo, chiederà a Niko e Susanna di poter tornare a lavorare allo studio Navarra. Intanto, Elena tornerà a Napoli ma comunicherà a sua madre la sua intenzione di trasferirsi a Londra con Alice.

Diego, su insistenza di suo padre, accetterà una proposta di Renato. Infine, Serena proverà a stemperare le tensioni sorte tra lei e suo marito Filippo.

Upas, Beatrice vuole tornare allo studio Navarra

Le anticipazioni di 'Un posto al sole', dal 9 al 13 settembre, rivelano che Andrea farà di tutto per consolare Mia: inoltre, proverà a farla riflettere. Intanto, Alex potrebbe ricevere un'altra batosta da parte di Vittorio riguardante la loro già traballante relazione.

Marina sarà felicissima per il ritorno di Elena ed Alice, ma, ad un certo punto, riceverà una notizia che la farà soffrire molto. Intanto Serena, nel tentativo di stemperare le tensioni con Filippo, proverà a riproporgli l'idea del bed and breakfast, ma finirà per fare peggio. Patrizio metterà al corrente Vittorio del fatto che Anita abbia deciso di dire la verità ad Alex ed il giovane si precipiterà al Vulcano per evitare che la giovane parli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Nel frattempo, la madre di Alex si fa viva telefonicamente e la ragazza deciderà di sfogarsi, ma non si renderà conto che Mia la starà ascoltando. Elena dirà a sua madre che è a Napoli solo di passaggio, in quanto ha deciso di trasferirsi a Londra con Alice. Subito dopo, la donna dovrà trovare il coraggio di dirlo anche ad Andrea. Beatrice, a causa della crisi con Aldo, lascerà lo studio Leone e deciderà di tornare a lavorare allo studio Navarra. La ragazza farà di tutto per convincere Niko e Susanna a riprenderla con loro e ci riuscirà. Raffaele e Ornella faranno di tutto per aiutare Diego.

Diego accetta una proposta di Renato

Alex lavorerà tanto per consegnare in tempo il suo disegno allo studio grafico e finalmente riceverà una bella notizia. Poco dopo, però, verrà sorpresa da una decisione di Mia. Renato deciderà di rimettersi in forma e, per riuscirci, farà un'intensa seduta di allenamento. Purtroppo, per lui, però, il risultato di tanto sforzo, non sarà quello sperato. Intanto Raffaele troverà il modo per aiutare Diego, che farà fatica a trovare un lavoro.

Mia scapperà di casa ed Alex farà di tutto per trovarla avvalendosi del prezioso aiuto di Franco e Vittorio, ma l'impresa si rivelerà più difficile del previsto. Nel frattempo Diego accetterà una proposta di Renato rendendo felice suo padre Raffaele. Marina Giordano otterrà finalmente il permesso di vedere suo padre. Serena proverà nuovamente a stemperare le tensioni con Filippo e, questa volta, sembrerà possa riuscirci.

Nel frattempo, Mia verrà ritrovata e sarà accolta da tutti con grande affetto mentre Patrizio prenderà in giro Vittorio. Renato amplificherà i racconti sull'infortunio che ha subito e Diego finirà per pagarne le conseguenze.