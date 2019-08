Ad appena pochi giorni dall'inizio ufficiale delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne, sul web impazza un Gossip che, qualora fosse vero, avrebbe del clamoroso. Si vocifera con insistenza, infatti, che Giordano Mazzocchi sarebbe pronto a tornare in studio per corteggiare la new entry Sara Tozzi. A quasi un anno dalla fine della relazione con Nilufar Addati, l'insegnante di sci potrebbe essere ancora protagonista del dating-show che l'ha visto debuttare in Tv nel 2018.

Giordano di nuovo a U&D? Il gossip impazza

La stagione 2019/2020 di Uomini e Donne è ufficialmente partita lo scorso 29 agosto: Maria De Filippi, infatti, ha condotto la puntata inaugurale del Trono Classico, quella nella quale sono stati presentati i 4 nuovi tronisti. Mentre sul web si discute della scelta della redazione di puntare ancora una volta su tre volti già noti al pubblico (Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Sara Tozzi hanno fatto parte del cast di Temptation Island 6), qualcuno metteva in giro una voce molto interessante che riguarda uno dei ragazzi seduti sulla poltrona rossa.

Stando a quello che sostengono alcuni siti di gossip nelle ultime ore, a breve tra i corteggiatori della bella Sara potrebbe spuntare un personaggio amatissimo dai telespettatori: Giordano Mazzocchi.

Pare, infatti, che l'ex di Nilufar Addati sia rimasto folgorato dalla bellezza e dalla semplicità della barista modenese, perciò avrebbe chiesto di poter tornare in studio per conoscerla meglio.

Se il bel romano sarà davvero uno degli spasimanti della tronista 22enne, lo scopriremo soltanto leggendo le anticipazioni della seconda registrazione del Classico che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe esserci attorno alla fine della settimana prossima.

In questi minuti, Luigi Mastroianni (caro amico di Giordano), ha scritto un commento ironico su Instagram sulla possibile partecipazione del dj a U&D: "Speriamo che la prossima settimana sia la volta buona per la nomina di Ministro". Queste parole, secondo alcuni sono una smentita simpatica al rumors che è circolato su Mazzocchi di recente.

Il passato in Tv di Giordano

Il possibile ritorno di Mazzocchi a Uomini e Donne ha inevitabilmente scatenato la gioia delle sue tante fan e i dubbi di chi non approva che il cast del dating-show sia composto da personaggi che hanno già avuto la loro chance in passato.

Si ricorda, infatti, che Giordano è stato corteggiatore di Nilufar Addati un anno fa: nel maggio del 2018, il romano fu scelto dalla tronista napoletana dopo oltre sei mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

A neppure tre mesi dall'inizio del loro amore, i due ragazzi accettarono di partecipare alla prima edizione Vip di Temptation Island, dalla quale uscirono mano nella mano e più innamorati che mai.

Dopo poco tempo, tra dicembre e gennaio, i "Gilufar" annunciarono sui social network di essersi lasciati per incompatibilità caratteriale; nonostante questo, molti fan dell'ex coppia sperano ancora di rivederli insieme, soprattutto perché nessuno dei due ha ancora ufficializzato un nuovo amore (il giovane è stato beccato in compagnia dell'ex Miss Rachele Risaliti a Formentera).