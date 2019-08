Le trame della soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sono sempre più avvincenti. Negli appuntamenti in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 22 agosto 2019, ci sarà parecchia tensione tra gli Onder. Tutto comincerà quando Demet dopo aver sentito parlare suo marito con Bekir, non farà fatica a capire che l’uomo con cui vive è il mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep.

La sorella di Deniz, in preda alla rabbia per aver fatto i conti con la terribile verità, affronterà Hakan. Nazli Piran invece, mentre sarà nel suo ristorante, rimarrà senza parole per aver ricevuto una chiamata dalla scuola frequentata da Bulut. La cuoca verrà a conoscenza che il bambino sta avendo una pessima condotta, poiché ha picchiato un suo compagno.

Trame episodi del 22 agosto: Demet contro Hakan, Bulut picchia un compagno

Le anticipazioni delle puntate 57 e 58 che il pubblico italiano potrà guardare giovedì 22 agosto 2019 annunciano che Demet, dopo aver ascoltato una conversazione tra suo marito Hakan e lo scagnozzo Bekir, scoprirà finalmente l'amara verità sulla morte di suo fratello.

La diabolica bionda verrà a conoscenza che i genitori di Bulut sono passati a miglior vita veramente per mano dell’uomo che ha sposato, come sostiene Ferit. La sorella di Deniz avrà quindi la conferma di vivere con un assassino, ma soltanto dopo aver fatto delle accurate indagini. A quel punto, la darklady si scaglierà contro l’Onder con molto coraggio, dicendogli di sapere che è stato lui a far manomettere i freni della vettura su cui viaggiavano suo fratello e sua cognata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Nel frattempo Nazli non riuscirà a saldare il mutuo del suo ristorante a causa dei problemi economici, visto che non avrà abbastanza denaro a disposizione. Hakan, non appena sua moglie si dirà disposta a lasciarlo per aver ammesso la sua colpa, la costringerà a non uscire di casa con un vile ricatto. Il losco imprenditore sottolineerà a Demet che se proverà a denunciarlo farà sapere che Nazli ha rischiato di morire all’interno della cella frigorifera per colpa sua.

Fatos terrorizzata per aver sorpreso un bandito svaligiare un appartamento situato nei pressi della sua casa, verrà tranquillizzata sia da Engin e da Tarik visto che entrambi gli uomini si recheranno da lei. Successivamente la chef mentre si troverà nel suo locale farà i conti con una brutta notizia: Nazli apprenderà tramite una chiamata telefonica che Bulut ha ferito un suo compagno di scuola.

Riassunto puntate del 20 agosto

Negli episodi trasmessi su Canale 5 il 20 agosto 2019, Ferit ha rassicurato Nazli dicendole che presto toglieranno dalla mani di Hakan suo nipote Bulut, ma ha precisato che dovranno essere convincenti durante il processo.

Intanto Deniz ha detto ad Asuman di aver sbagliato a sospettare che i coniugi Aslan si siano sposati per finta. Nazli dopo aver appreso che il fratello di Demet ha avuto un incidente, si è recata dal musicista che, oltre a dirle di aver capito di non avere nessuna speranza per conquistarla, ha affermato di essersi accorto che la vita è un dono meraviglioso. Anche Ferit è andato a trovare Deniz, e gli ha detto che era molto preoccupato per lui.

In seguito la cuoca ha fatto arrabbiare il marito per avergli svelato che Asuman ha saputo del loro finto matrimonio tramite suo padre. Demet ha invitato il fratello a testimoniare a favore di lei e Hakan in tribunale. Intanto quest’ultimo ha capito di potersi fidare di Tahir dopo averlo messo alla prova, invece Ferit e Nazli sono andati al cinema a vedere un film. Fatos, Tarik, Engin, e Manami, hanno fatto visita a Deniz. Quest’ultimo il giorno seguente si è recato alla Pusula Holding e, tramite una conversazione tra Engin e Fatos, ha scoperto che i coniugi Aslan si sono sposati per ottenere l’affido di Bulut. Infine Nazli e Ferit non sono riusciti a farsi dire la verità da Saban.