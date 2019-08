Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che è arrivata alle battute finali con un grandissimo riscontro di pubblico. Nelle prossime puntate in onda a settembre su Canale 5, Nazli Pinar sarà disposta a lottare per l'amore della sua vita. La cuoca, infatti, scoprirà che Pelin Turan è una complice di Hakan Onder dopo aver assistito ad un loro incontro, tanto da decidere di raccontare tutto a Ferit Aslan.

Bitter Sweet: Pelin vuole dividere Nazli e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet relative alle prossime puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5, si soffermano su Pelin, l'ex fidanzata dell'affarista arrivata ad Istanbul con intenzioni bellicose. La donna, infatti, stringerà un'alleanza con i coniugi Onder per distruggere le nozze di Ferit e la cuoca. Per fare ciò, la Turan si avvicinerà a Deniz (Hakan Kurtaş) per cercare di convincerlo a confessarle qualcosa di compromettente della storia d'amore nata tra l'Aslan e la Pinar.

Fortunatamente il piano non avrà il risultato sperato, in quanto il Kaya non racconterà la verità sulle nozze, tanto che la nuova arrivata sarà costretta a seguire alla lettera il piano di Hakan per entrare all'interno della Pusola Holding. Di conseguenza, Pelin invierà una regolare domanda per entrare nello staff dell'azienda. Un modo per lavorare accanto all'uomo che non ha mai smesso di amare, grazie all'aiuto di Hakan.

La Pinar spia un incontro tra la Turan e Hakan

I nuovi spoiler di Bitter Sweet, rivelano che Hakan inviterà tutti i collaboratori in casa sua, dove li costringerà a suon di minacce a commettere uno sbaglio in occasione della presentazione di un lavoro edile. Ferit, una volta scoperto l'errore dei suoi collaboratori, affiderà l'incarico a Pelin. Ma tranquilli perché Nazli (Özge Gürel) continuerà ad indagare nei confronti della rivale per capire le sue reali intenzioni, tanto che l'impiego della Turan in azienda avrà i giorni contati.

L'Aslan licenzia la sua ex fidanzata dall'azienda

I sospetti della Pinar si riveleranno fondati. La cuoca, infatti, assisterà ad un incontro tra la Turan ed Hakan (Necip Memili). In questa occasione, la moglie di Ferit gli scatterà molte fotografie con il cellulare che poi mostrerà immediatamente al marito. A quel punto, L'Aslan non perderà tempo, tanto da affrontare la Pelin a muso duro. Qui la sua ex fidanzata ormai con le spalle al muro non potrà fare a meno di rivelargli la verità.

Di conseguenza, l'affarista la sbatterà immediatamente fuori dall'azienda. In questo modo si conclude l'avventura di Pelin nella serie tv, sebbene i nostri protagonisti abbiano ancora diversi ostacoli da superare prima di ottenere il loro lieto fine.