Torna l'appuntamento con le notizie di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV che ha stregato il pubblico italiano con la storia d'amore tra la cuoca e l'affarista. Gli spoiler dell'episodio 65 in onda venerdì 30 agosto, rivelano che Pelin Turan dimostrerà la sua vera natura, quando stringerà un accordo con Hakan Onder per rovinare Ferit Aslan.

Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti

Negli episodi precedenti di Bitter Sweet abbiamo visto Nazli capire che Pelin è stata una persona molto importante per Ferit.

Una scoperta che ha reso molto inquieta la cuoca di cibo giapponese. La Piran, infatti, è apparsa molto preoccupata dopo aver saputo che la Turan è stato il grande amore di suo marito. L'Aslan e la donna avevano avuto una relazione interrotta sette anni prima per colpa di un tradimento orchestrato da Demet, come la storia della gravidanza pianificata grazie alla complicità di Hakan. Tutto questo ha mandato in crisi il matrimonio tra l'affarista e la cuoca, che hanno cominciato a litigare per ogni sciocchezza.

Nel frattempo Nazli per togliersi ogni debbio ha deciso di invitare Pelin a casa. Qui l'incontro ha lasciato ancora molto dubbi aperti alla moglie di Ferit. Mentre la collega di Manami è preoccupata per l'avvicinamento tra Ferit e la Turan, Hakan ha invitato il suo scagnozzo Cihan a fare degli investimenti rischiosi, in quanto vuole rovinare una volta per tutte il suo antico rivale. Demet, invece, ha deciso di incastrare l'Onder dopo aver trovato le prove della sua colpevolezza nell'omicidio dei genitori di Bulut tramite una registrazione.

Nazli trova una foto di Pelin e Ferit

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative all'episodio 65 in programma venerdì 30 agosto, rivelano che Pelin disturberà moltissimo il rapporto ritrovato tra Ferit e Nazli. Proprio quest'ultima comincerà a fare delle indagini dopo aver nutrito dei dubbi sul vero motivo del suo ritorno ad Istanbul. A tal proposito, la Piran scoprirà una foto della Turan insieme all'Aslan all'interno di un libro lasciato di proposito nell'ufficio della Pusola Holding.

Hakan e la Turan alleati contro l'Aslan

Nel frattempo Ferit si fermerà più del dovuto a chiacchierare insieme alla sua ex fidanzata, dimenticandosi di recarsi all'appuntamento con dei giornalisti presso il ristorante della moglie. La sorella di Asuman si arrabbierà moltissimo per l'assenza del marito che sarà rimproverato aspramente una volta giunto al locale. Nazli, infatti, accuserà l'Aslan di averla lasciata sola in questo momento delicato, sebbene sia riuscita ugualmente a gestire tutto quanto.

Demet, invece, sempre più impaurita metterà in atto una vendetta nei confronti del diabolico Hakan, il quale prenderà accordi con Turan per rovinare una volta per tutte il suo acerrimo nemico.