Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV in onda tutti i giorni su Canale 5. Gli spoiler delle puntate dalla 41 alla 50, svelano che Deniz Kaya salverà Nazli Piran da morte certa mentre Ferit Aslan dichiarerà guerra a Hakan Onder dopo essere stato arrestato.

Bitter Sweet: lite furiosa tra Demet e Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet sulle puntate dalla 41 alla 50, in onda da lunedì 9 agosto su Canale 5, rivelano che Ferit chiederà l'aiuto della polizia per capire di più sull'incidente mortale accorso a Demir e Zeynep.

Dall'altro canto, Hakan tenterà con ogni mezzo di dimostrare la sua estraneità nel terribile duplice omicidio. A tal proposito, Demet farà rapire la sorella di Nazli in quanto ha intenzione di parlarle a quattrocchi. Le due donne arriveranno quasi alle mani durante un terribile confronto. Dopodiché Asuman correrà da Deniz dove porgerà le sue scuse per averlo messo in difficoltà. Onder, invece, pretenderà che Celal si autoaccusi dell'assassinio dei genitori di Bulut.

Ferit chiede a Nazli di sposarlo

Intanto giungerà il giorno della sentenza sul piccolo Bulut, il giudice affiderà il bambino in via definitiva ai coniugi Onder. Ferit, a questo punto, dimostrerà di essere assolutamente contrario, tanto da meditare un piano per farlo tornare tra le sue braccia. Di conseguenza, Aslan penserà di chiedere l'aiuto di Nazli tanto da proporle di diventare sua moglie. Demet e suo marito, invece, continueranno a tramare alle spalle del manager per l'affidamento del nipotino. Per questo motivo, chiederanno a Deniz di consegnarli le sue azioni in cambio della custodia del bambino.

Deniz salva la Piran dall'assideramento

Le trame delle puntate di Bitter Sweet, rivelano che il ricco manager intenderà annunciare il fidanzamento ufficiale con la sua ex dipendente. Ma la Piran vorrebbe tirarsi indietro in quanto è sicura che i suoi genitori non condividano la scelta di sposarsi con Ferit. A tal proposito, la giovane si recherà in una pescheria per acquistare del pesce da lasciare a Manami.

Peccato che venga rinchiusa in una cella frigorifera da Demet in preda ad una gelosia incontrollata. Fortunatamente la giovane sarà salvata da Deniz. Più tardi, Aslan pretenderà che la ragazza presti fede al suo piano tanto da organizzare il banchetto nuziale nella sua villa dove Kaya apparirà molto triste per questa festa. Ma ecco che la futura sposa comincerà a sentirsi poco bene, tanto da accusare un'elevata febbre.

Aslan sporge querela contro Hakan

Ferit, ormai uomo sposato, informerà Hakan di aver intrapreso una nuova battaglia per l'affidamento di Bulut. Ma Onder non si darà per vinto, tanto da complicare ancora una volta la vita al giovane sposo. Infatti deciderà di nascondere degli stupefacenti dentro i camion della Pusola Holding con lo scopo di farlo arrestare. Fortunatamente Aslan riuscirà a dimostrare di essere estraneo ai loschi traffici, tanto da credere che dietro tutto questo ci sia lo zampino del marito di Demet.

Intanto il cognato di Deniz crederà di essere diventato il capo dell'azienda di famiglia, se il giovane non lo denunciasse per calunnia una volta rimesso in libertà. Infine Asuman scoprirà che Burak è un complice di Demet per incastrare le proprietarie del ristorante.