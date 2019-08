Sabato 3 agosto, a partire dalle 21:20 circa su Rete 4, andrà in onda un nuova puntata serale della soap Una vita, dove emergeranno nuovi e appassionanti intrighi riguardanti gli abitanti di calle Acacias. Dopo aver tentato di uccidere la madre Ursula, Blanca sarà costretta suo malgrado a pazientare insieme a Diego e Samuel i quali hanno incaricato Riera di rintracciare il piccolo Moises. Il maggiore degli Alday, determinato a fare pagare a Ursula tutte le sue malefatte, chiederà aiuto a Samuel per rintracciare il padre che crede essere in Svizzera, gettando il fratello nel panico. Intanto si sta per compiere il dramma di Arturo Valverde, il quale tenterà il suicidio a causa della sua imminente cecità.

Augustina impedisce il suicidio di Arturo

Il colonnello Valverde sarà sempre più depresso a causa della sua imminente cecità. Augustina tra l’altro, scoprirà che Arturo le ha mentito e che la sua non è una situazione provvisoria come le ha voluto far credere. La domestica si preoccuperà quando vedrà che il colonnello armeggerà con una pistola presa dal cassetto, deciso a farla finita. Sarà proprio Augustina, senza volerlo, ad impedire il suicidio del colonnello che la mattina seguente si recherà da Felipe per cambiare il suo testamento.

Venuta a conoscenza di questo fatto, la domestica si recherà a sua volta dall’avvocato e lo metterà al corrente di tutta la situazione mentre Silvia sarà ancora all’oscuro del dramma che sta vivendo il suo amato

Diego vuole rintracciare il padre

Continuano le ricerche da parte di Diego e Blanca del piccolo Moises con l’aiuto di Reira, dopo il fallito tentativo della giovane Dicenta di far confessare la madre il rapimento del piccolo.

La dark lady continuerà a sostenere di essere estranea alla vicenda, ma Riera con l’aiuto di Carmen sta cercando in tutti i modi di scoprire la verità anche sul passato della donna. A tal proposito, la domestica si accorgerà che la Dicenta sta scrivendo di nascosto una lettera misteriosa e vorrà saperne di più. Nel frattempo Diego sarà sempre più convinto che, per incastrare Ursula, sia necessario l’intervento del padre Jaime e chiederà pertanto a Samuel di rintracciarlo nella clinica svizzera.

Il fratello a questo punto andrà nel panico e tenterà di dissuadere Diego dal suo proposito, spaventato dal fatto che possa scoprire la verità sulla morte del padre.

Questo e molto altro nell’appuntamento serale di Una Vita di sabato 3 agosto, in onda su rete 4 a partire dalle 21,20 circa.