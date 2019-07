Nuovo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay), la Serie TV che sta conquistando sempre più telespettatori in Italia. Negli episodi trasmessi da lunedì 5 a venerdì 9 agosto dopo la soap opera di Una Vita, Demet e Hakan Onder ricatteranno Deniz Kaya al fine di ottenere il monopolio sull'azienda, mentre Nazli Piran accuserà un brutto malore dopo essersi sposata con Ferit Aslan.

Bitter Sweet: Hakan accusato di omicidio

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative agli episodi in programma dal 5 al 9 agosto, svelano che Ferit si convincerà che dietro l'incidente accaduto ai genitori di Bulut ci sia lo zampino di Hakan, tanto da interpellare la polizia. Il marito di Demet, a questo punto, cercherà di respingere le accuse, sebbene invano. A tal proposito, la Kaya farà rapire Asuman per parlare.

Qui tra le due donne ci saranno una lite furibonda. Nazli e l'Aslan, invece, comprenderanno che non è stato Celal ad uccidere Demir e Zeynep mentre Engin scoprirà che una guardia ha notato una persona aggirarsi al veicolo dei parenti dell'affarista il giorno della loro scomparsa. Dall'altro canto, l'Onder obbligherà Resul a lasciare la Turchia per ragioni di sicurezza.

Demet e l'Onder vogliono le azioni di Deniz

Bulut sarà affidato alla custodia esclusiva di Hakan e Demet, come sentenziato dal giudice durante un'udienza in tribunale.

Peccato che Ferit non si voglia arrendere a questa evenienza, tanto da chiedere l'aiuto della Piran per l'esecuzione del piano. Intanto i coniugi Onder ricatteranno Deniz al fine di ottenere le azioni dell'azienda in cambio dell'affidamento del nipote. Nazli, invece, deciderà di sposare l'affarista in quanto in ansia per la sorte del bambino sempre più triste.

Il Kaya salva Nazli

Le trame di Bitter Sweet svelano che il ricco manager ufficializzerà il fidanzamento con la chef, che si scontrerà con il parere contrario dei suoi genitori, tanto da volersi tirare indietro.

Nonostante le nozze imminenti, la coppia non si staccherà un attimo dal lavoro al ristorante. Nazli, infatti, si recherà in pescheria per acquistare dei generi alimentari da servire ai clienti. Peccato che Demet abbia per lei un altro piano. In pericolare, la Kaya deciderà di rinchiuderla in una cella frigorifera approfittando dell'assenza del proprietario. La collaboratrice di Manami, a questo punto, sarà salvata dall'intervento di Deniz mentre Ferit la obbligherà a celebrare ugualmente il matrimonio, organizzando il banchetto nella sua lussuosa villa.

Ferit in ansia per la Piran

Deniz apparirà molto triste da questo matrimonio, tanto da lasciarsi andare alla passione con Alya e progettare con lei un viaggio in Europa. L'Aslan, invece, si accorgerà che la Piran ha la febbre alta dopo aver cercato di toglierle il vestito da sposa. Intanto il Kaya assumerà un posto di comando nell'azienda di famiglia mentre Ferit intenderà riprendersi Bulut tanto da iniziare una nuova battaglia legale con Hakan. Di conseguenza, il marito di Demet nasconderà della droga nei camion dell'azienda dell'affarista. La polizia, a questo punto, non potrà fare altro che arrestarlo per traffici di stupefacenti. Tuttavia, lo zio di Bulut starà ben poco dietro le sbarre mentre l'Onder si darà le aree di essere diventato il capo della Pusola Holding. Peccato che poco dopo l'uomo venga indagato dalla polizia su suggerimento dell'affarista.