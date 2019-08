Spiacevole disavventura durante un suo concerto per Elettra Lamborghini, uno dei veri e propri fenomeni musicali del momento, che quest'anno si è vista anche nelle vesti di giudice a The Voice, il talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. La Lamborghini in queste ore si è sfogata duramente sulla sua pagina ufficiale Instagram dopo che, durante una tappa del tour promozionale dell'album Twerking Queen, ha dovuto interrompere a metà l'ultima canzone dopo aver visto che alcune delle sue fan erano in grande difficoltà e che venivano spinte dalla folla in maniera alquanto 'animalesca'.

Il duro attacco di Elettra Lamborghini dopo il concerto interrotto

La cantante si è così sfogata sui social, raccontando nel dettaglio quello che è successo durante la tappa del suo tour e premettendo che lei non si sentiva benissimo e che ha deciso di tenere lo stesso quel concerto, nonostante avesse la febbre.

La Lamborghini ha ammesso di aver dovuto interrompere lo spettacolo, proprio sull'ultima canzone, perché in vita sua non ha mai visto, parole testuali, ''degli animali del genere''.

La cantante ha ribadito di aver visto della gente che si spingeva come se fossero dei veri e propri animali e questa cosa non le è andata affatto bene, al punto da interrompere il concerto. La Lamborghini ha poi rivelato che alla fine del suo show ha notato che una sua fan, Giorgia, si è sentita male: la ragazza ha avuto un attacco di panico, molto probabilmente proprio in seguito agli spintoni ricevuti dalla folla che si trovava al concerto.

'Siete degli animali', scrive Elettra sui social

''E' questo è quello che io non voglio'', ha dichiarato Elettra ribadendo ancora una volta la sua scelta di interrompere lo show e di ''mandare tutti aff...''. La cantante non si è fatta problemi nel dire che la situazione stava degenerando e che sarebbe potuta diventare pericolosa. Da qui la sua decisione di fermare il concerto.

Elettra ha tirato in ballo anche il suo numero di follower, chiedendosi a cosa possano servire tutti quei sostenitori se poi non si è disposti a dare il buon esempio alle persone che la seguono.

Da qui anche il suo monito ai ragazzi, molto spesso adolescenti, che la seguono e ascoltano la sua musica.

La Lamborghini ha ricordato loro che non hanno bisogno di fumare oppure di ''spaccare tutto'' solo per sentirsi più grandi agli occhi degli altri. ''Ricordatevi che non avete bisogno di fare questo'', ha scritto Elettra aggiungendo che i veri ''fighi'' sono coloro che si tengono lontani da questo tipo di atteggiamento violento e irrispettoso nei confronti degli altri persone, soprattutto ad un concerto dove la situazione può davvero sfociare in tragedia.