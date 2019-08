Le puntate italiane de Il Segreto oggi 5 agosto vanno in vacanza e saranno assenti dai palinsesti di Canale 5 per ben tre settimane, ritornando in scena a partire dal 26 agosto. Gli appassionati della telenovela iberica potranno però restare informati sulle vicende dei loro personaggi preferiti grazie alle novità in arrivo dalla Spagna dove non ci sarà alcuna sospensione estiva. Al contrario, nel periodo compreso dal 5 al 9 agosto, ci saranno diversi colpi di scena a partire dalla scoperta del passato di Vilches, l'infermiera di Maria.

Il fatto permetterà alla Castaneda di obbligare la donna a continuare le cure, nonostante l'opposizione di Fermando. Per quanto riguarda il Mesia, l'uomo continuerà a tramare alle spalle degli abitanti di Puente Viejo, con l'obiettivo di inondare definitivamente terreni ed abitazioni, ma Carmelo e Severo nutriranno dei sospetti sulle sue vere intenzioni.

Il Segreto anticipazioni: Maria incastra la sua infermiera

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano che Dori Vilches fermerà le dure cure iniziate con Maria.

Dopo avere scoperto i miglioramenti nei movimenti della Castaneda, che riuscirà persino ad alzarsi dalla carrozzina, Fernando obbligherà l'infermiera a fermarsi per evitare che Maria possa riprendere subito l'uso delle gambe. Quest'ultima però si renderà conto dell'improvviso alleggerimento della terapia e deciderà di correre ai ripari. Farà assumere a Dori dei sonniferi e approfitterà della confusione nella sua mente per interrogarla sul suo passato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Scoprirà così che qualche tempo prima la Vilches si era innamorata del proprietario del manicomio in cui era stata rinchiusa e aveva ucciso la moglie di lui, considerata sua rivale in amore. Successivamente era stata giudicata pazza ed era stata rinchiusa in un'altra clinica psichiatrica, dalla quale però era riuscita a fuggire. Maria potrà così sfruttare questa scoperta a suo vantaggio: lei terrà il silenzio ma, in cambio, la Vilches dovrà riprendere le cure, anche più dure di prima.

Trame spagnole Il Segreto: Carmelo sospetta di Fernando Mesia

Insieme alle vicende di Maria, le anticipazioni spagnole de Il Segreto rendono noto che gli abitanti di Puente Viejo continueranno a lottare per fare in modo che il paese non venga inondato. Ma il contatto di Donna Francisca con il vice-presidente del governo non sembrerà dare i frutti sperati. Il sottosegretario Gracia Morales non vorrà sentire ragioni, prendendo accordo con alcuni abitanti per acquisire le loro proprietà a prezzo stracciato.

E se da un lato si scoprirà che il potente individuo sarà lo zio di Maria Elena, la defunta moglie di Fernando, dall'altro Carmelo sarà sempre più convinto che il Mesia sia coinvolto nella triste vicenda. Metterà quindi in atto un piano per incastrarlo, fingendo di volere la distruzione di Puente Viejo per ottenere la vendetta su Donna Francisca.