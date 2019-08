L'estate di Emma Marrone è all'insegna del lavoro: dopo essersi goduta un breve periodo di relax nel suo Salento, la 35enne è volata a Los Angeles per una ragione molto importante. Come ha preannunciato ieri Vasco Rossi sui social network, attualmente la pugliese sta registrando la canzone che lui ha scritto per lei assieme a Gaetano Curreri. La vincitrice di Amici, da sempre grande fan del "Blasco", non è riuscita a trattenere le lacrime nella Stories con la quale ha confermato che il suo sogno è diventato realtà.

Vasco scrive per Emma: la canzone incisa a Los Angeles

Cosa ci fa Emma Marrone in America ad agosto? A questa domanda che si sono fatta in tantissimi, ha risposto ieri un artista che è da sempre l'idolo della salentina: Vasco Rossi. Sul profilo Instagram del cantante, infatti, è stata pubblicata una foto risalente all'inverno scorso (si presume dai maglioni che hanno addosso i protagonisti dello scatto), con la quale è stato annunciato l'arrivo di un nuovo brano firmato da lui e dal frontman degli Stadio.

"Io e Gaetano Curreri abbiamo scritto una canzone per Emma", ha fatto sapere il cantautore nella giornata di martedì 6 agosto.

La mattina dopo, sempre sui social network, il "Blasco" ha fatto sapere che attualmente la vincitrice di Amici si trova nel suo studio di registrazione di Los Angeles proprio per lavorare al pezzo che dovrebbe uscire dopo l'estate. "La sta cantando proprio in questi giorni, questa è un'anticipazione abusiva ma leggerete tutto su Tv Sorrisi e Canzoni il 13 agosto", ha scritto Vasco sotto ad una foto che ritrae la "Brown" all'opera.

Il fatto che Rossi abbia deciso di scrivere un testo per una collega che è nata artisticamente in un talent show, non è affatto una novità: qualche anno fa, infatti, fu Noemi la fortunata cantante a poter prestare la voce ad un brano creato dal grande Vasco apposta per lei.

La Marrone piange su IG: 'Come se le lacrime non fossero mie'

Dopo gli spoiler che ha fatto Vasco Rossi su Instagram, Emma Marrone ha deciso di confermare il progetto al quale sta lavorando in questo periodo con una Stories molto tenera.

Mostrando il suo volto a metà mentre piange, la pugliese ha fatto sapere: "Come se le lacrime non fossero le mie".

Ad emozionare i tanti fan della 35enne, è stato anche il brano che la loro beniamina ha scelto come sottofondo musicale a questo importante annuncio: "Una canzone per te", grande successo del Blasco.

I versi che la "Brown" ha deciso di allegare alla sua commozione, sono i seguenti: "Una canzone per te, non te l'aspettavi eh".

Insomma, Emma sta realizzando uno dei suoi più grandi sogni: l'artista che ha sempre considerato un mito, ha scritto un pezzo per lei, che molto probabilmente uscirà in occasione dei festeggiamenti dei primi 10 anni di carriera della salentina.