Torna l'appuntamento con Beautiful, lo sceneggiato diretto da Bradley Bell. Nelle puntate americane, Hope Logan e Liam Spencer si avvicineranno notevolmente dopo aver scoperto tutta la verità sulla figlia Beth, creduta morta sull'Isola di Catalina.

Beautiful: Liam scopre la verità su Beth

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane si soffermano su Hope e Liam, attualmente protagonisti dello sceneggiato.

La coppia si riavvicinerà notevolmente dopo aver ritrovato Beth grazie ad un'indagine fatta dal figlio di Bill. Proprio quest'ultimo chiederà aiuto al fratello per scoprire la verità dopo aver ascoltato una conversazione tra Thomas e Flo. Lo Spencer riuscirà a mettere alle strette la Fulton dopo aver scoperto che non aveva partorito in una clinica di Las Vegas. La donna ammetterà di non essere la madre di Phoebe, la bambina adottata da Steffy.

Inoltre, dichiarerà che la piccola non è altro che la figlia sottratta alla Logan otto mesi prima. Una scoperta che sconvolgerà il povero Liam, il quale correrà subito a mettere al corrente l'ex moglie.

Lo Spencer confessa ad Hope che la figlia è viva

Le nuove trame americane di Beautiful svelano che Liam avrà un violento e inaspettato scontro con Thomas prima di raccontare la verità ad Hope. Il diabolico Forrester trasporterà la moglie sul tetto dell'azienda di famiglia minacciando di far qualcosa di terribile.

Qui lo Spencer riuscirà a confesserà alla Logan che la loro bambina creduta morta è viva. Sentite queste parole, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) scoppierà in un pianto di gioia, tanto da voler riabbracciare subito la piccola Beth. Dall'altro canto, Steffy dimostrerà di non volersi separare da Phoebe, tanto da richiedere immediatamente il test del dna.

Probabile ritorno di fiamma tra la Logan e l'ex marito

Nel frattempo, Hope confesserà a Beth di non volersi più separare da lei, tanto che l'ex marito apparirà profondamente felice da questa scena.

Un'emozione che contagerà i due ex coniugi, che sopraffatti dalla gioia si scambieranno addirittura un bacio. Un ipotetico ritorno di fiamma che forse sarà ostacolato da Thomas (Matthew Atkinson), il quale si dimostrerà disposto a tutto pur di non perdere la Logan. Cosa deciderà di fare il Forrester? Non resta che attendere le prossime anticipazioni sulla storyline che sta tenendo da settimane col fiato sospeso i fan americani.