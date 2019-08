Dopo circa una settimana di infiniti botta e risposta tra alcuni membri della redazione di Uomini e donne ed ex protagonisti, Maria De Filippi è intervenuta sui social network con un messaggio molto chiaro. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione, infatti, pochi minuti fa è stato pubblicato il pensiero della produzione e della conduttrice sui fatti che vedono coinvolta l'autrice Raffaella Mennoia e qualche personaggio che di recente ha minacciato di raccontare delle scomode verità su quello che accadrebbe dietro le quinte.

Il messaggio della redazione e De Filippi dopo le polemiche

Da quando sui social network è iniziata la guerra a distanza tra Raffaella Mennoia e alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, in tanti si sono domandati cosa ne pensasse Maria De Filippi: pochi minuti fa, sull'account Instagram del dating-show, è stato caricato un messaggio che chiarisce perfettamente il parere della padrona di casa su questa incresciosa vicenda.

"Recentemente, sui social, si leggono un sacco di sciocchezze a proposito di U&D. Alcune cose sono innocue, altre più equivoche che promettono chissà quali rivelazioni, che poi non arrivano mai", si legge all'inizio del post che gli addetti ai lavori hanno condiviso in rete oggi, mercoledì 7 agosto.

"Noi vogliamo essere pazienti, ma fino a un certo punto. Poi diventa un obbligo far partire diffide e denunce", ha fatto sapere la produzione del programma Mediaset in questo comunicato ufficiale.

L'affondo degli autori, però, è arrivato quando si è parlato dei personaggi che in questi giorni hanno puntato il dito contro l'operato della maggior parte di loro: "La morale è questa: a chi ha partecipato alla trasmissione cercando una soluzione per la vita, è rimasto l'amaro in bocca, che fa scrivere loro grandi sciocchezze".

Rivolgendosi poi ai tantissimi fan di Uomini e Donne, i redattori hanno aggiunto: "Lasciamo a voi il compito di individuare i rosiconi e vi auguriamo un felice agosto".

Raffaella pronta a querelare Mario Serpa e Teresa Cilia

Il messaggio in questione, è firmato dalla produzione di Uomini e Donne anche a nome di Maria De Filippi che, come tutti sanno, non ha un suo profilo personale perciò comunica con il pubblico attraverso quelli ufficiali delle sue trasmissioni.

Il succo di quello che hanno detto gli addetti ai lavori, è che la loro pazienza nei confronti di chi sta parlando male del programma e della sua redazione, sta per finire: manca poco a che chi di dovere si rivolga agli avvocati per risolvere una situazione alquanto intricata.

Anche Raffaella Mennoia ha usato i social network per far sapere che a settembre denuncerà chiunque in questo periodo la stia diffamando pubblicamente (Mario Serpa e Teresa Cilia in primis); l'opinionista Gianni Sperti ha fatto sapere di essere pronto a fare altrettanto.