Sono due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi ad aver catturato l'attenzione del Gossip con gli incontri che hanno fatto in quest'inizio di agosto: Emma Marrone, ad esempio, si è mostrata su Instagram in compagnia di Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso, e c'è già chi sogna una collaborazione. Mattia Briga, ex allievo della "Brown", è stato paparazzato al mare mentre baciava Jas, una delle due ragazze con le quali ha duettato nel singolo estivo "Baby".

Nuovo amore famoso per Mattia Briga

Il cuore di Mattia Briga è tornato a battere per una ragazza che ultimamente si è fatta vedere spesso al suo fianco: stiamo parlando di Jasmine Gigli, una delle componenti del duo Jas&Jay. Le due giovani, ricordiamo che hanno fatto parte del cast di Mezzogiorno in famiglia per tanto tempo e quest'estate hanno debuttato nel mondo della musica proprio accanto al rapper romano.

L'ex allievo di Amici, infatti, ha prestato la voce al tormentone "Baby", nel quale si diverte a duettare con le ragazze che su Rai 2 ricoprivano il ruolo di dj.

A far perdere la testa al bel cantante, è Jas, che nel 2017 ha vinto Miss Lazio ed ha partecipato a Miss Italia.

La neo coppia è stata paparazzata su una spiaggia di Fregene mentre si scambiata baci e abbracci: per Briga, questo è l'ennesimo flirt con una persona conosciuta da quando ha lasciato la scuola più famosa d'Italia.

Prima di farsi beccare tra le braccia della bella Gigli, Mattia è stato in copertina per le brevi frequentazioni con Ludovica Valli prima e con Soleil Sorgé poi; tutte queste relazioni, però, sono finite dopo poche settimane per incompatibilità caratteriale.

Emma in America per registrare il nuovo album

Anche l'ex coach di Briga, Emma Marrone, in queste ore è finita al centro dell'attenzione per un paio di foto che ha fatto con due colleghi davvero amatissimi.

Sul profilo Instagram della salentina, infatti, è possibile vedere lo scatto nel quale posa sorridente accanto a Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso: il "terzetto" si è fatto immortalare a Los Angeles, dove in questo momento si trovano tutti.

La "Brown" è volata in America alcuni giorni fa per cominciare a registrare il suo prossimo album: con un video che ha pubblicato sul suo account, la 35enne ha informato i fan che stavano iniziando i lavori per il disco che dovrebbe uscire in occasione dei suoi primi 10 anni di carriera (da festeggiare nel 2020).

L'immagine che vede Emma con i due cantautori romani, ha conquistato il popolo del web: sono stati quasi 100 mila in meno di un giorno i "mi piace" che ha ottenuto questa fotografia. Un pensiero che hanno fatto in molti non appena si sono trovati di fronte questo scatto è: che si sia una collaborazione in vista tra questi tre "big" della musica italiana?