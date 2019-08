Da quando è stata ufficializzata la presenza di Damiano Er Faina nel cast della seconda edizione Vip di Temptation Island, sul web è nata una polemica sulla scelta della produzione di dare un'opportunità così grande ad un personaggio che ha sempre sparato a zero sul reality. Lo youtuber si è esposto nelle scorse ore per precisare che il programma al quale sta per partecipare l'ha sempre apprezzato, mentre non ha fatto neppure mezzo passo indietro sulle cose poco carine che ha detto e continua a dire su Barbara D'Urso.

Er Faina incoerente? L'accusa del web

Sono passate poco più di 24 ore da quando è stato ufficializzato il cast di Temptation Island Vip 2: la partecipazione che sta facendo maggiormente discutere, è quella di Damiano Er Faina, conosciuto soprattutto per i suoi "sproloqui" su Youtube contro politici, personaggi famosi e programmi Tv.

Il pensiero che hanno condiviso la maggior parte degli utenti del web, è che il romano sarebbe un incoerente: dopo aver criticato in modo pesante molti protagonisti del reality sulle tentazioni d'amore, sembra quasi paradossale che oggi lui si appresti a ripercorrere le loro stesse tappe.

Il giorno successivo alla nascita della polemica che l'ha travolto, Er Faina ha deciso di pubblicare un video nel quale ha risposto a suo modo a tutto. "Innanzitutto volevo ringraziarvi per i miliardi di messaggi belli che mi state mandando, mi riempiono il cuore di gioia", ha esordito il ragazzo nel suo sfogo.

"Per quanto riguarda gli haters, volevo dire: ma coerenza de che? Temptation Island io l'ho sempre apprezzato come programma, al massimo me la sono presa con alcuni personaggi che avevano strani atteggiamenti lì dentro" ha aggiunto il futuro protagonista del format prodotto da Maria De Filippi.

Nuove parole al veleno su Barbara D'Urso

Lo sfogo che Damiano ha avuto nelle scorse ore, ha coinvolto anche una conduttrice Mediaset che sembra non stargli particolarmente simpatica. Dopo aver letto i tanti articoli che sono stati scritti nella giornata di ieri sui ripetuti attacchi che ha fatto a Barbara D'Urso in questi anni, Er Faina ha ribattuto: "Sarei stato incoerente se mi aveste visto in un suo programma, ma lì non ci vado neppure se mi puntano una pistola alla tempia".

Insomma, il romano non intendere fare neppure mezzo passo indietro sul drastico pensiero che ha sulla presentatrice di Pomeriggio 5, che in passato ha etichettato con appellativi poco lusinghieri come "vacca" oppure alla quale aveva consigliato di "ammazzarsi".

La partecipazione dello youtuber a Temptation Island Vip 2, dunque, non inizia nel migliore dei modi: nell'attesa di vederlo alle prese con le single nel villaggio e con la gelosia nei confronti della fidanzata, molti telespettatori sembrano non vedere di buon occhio la presenza del ragazzo nel cast del reality, visti i suoi precedenti.