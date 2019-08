Ieri pomeriggio sono state anticipate le sei coppie ufficiali che prenderanno parte alla prossima edizione di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e quest'anno condotto da Alessia Marcuzzi. Un'edizione molto attesa ma che tuttavia ha suscitato subito una marea di polemiche per la presenza di alcuni personaggi che non sono graditissimi al pubblico.

Tra questi vi è sicuramente Damiano detto 'Er Faina', noto al pubblico social per i suoi video al vetriolo postati in rete dove spesse volte si scaglia contro personaggi famosi. Tra le sue 'prede preferite' vi è anche Barbara D'Urso, la quale in diverse occasioni è stata insultata e offesa da Er Faina sui social.

Gli insulti di Damiano Er Faina contro Barbara D'Urso

Nel dettaglio, infatti, dopo che ieri pomeriggio sono state svelate le coppie ufficiali di Temptation Island Vip, in molti sul web hanno tirato fuori i video incriminati di Damiano Er Faina, dove lo vediamo scagliarsi duramente contro Barbara D'Urso ma anche in generale contro Mediaset e altri volti noti della televisione commerciale che adesso l'ha arruolato nel reality delle tentazioni di Canale 5.

Tornando agli insulti contro Barbara D'Urso, va detto che Damiano ci è andato giù pesantemente diverse volte contro la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, al punto da paragonarla ad una vacca. Sul web ci sono dei video dove si vede Damiano che inquadra una mucca al grido di 'Quanto sei bella Barbara'.

Ma questa non è l'unica offesa rivolta nei confronti della conduttrice volto di punta di Canale 5, dato che Er Faina in altri video che ha postato sui suoi canali social ha anche invitato Barbara ad 'ammazzarsi' dopo averla mandata 'a fanc...'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Insomma degli atteggiamenti e dei modi di fare tutt'altro che cortesi nei confronti della signora D'Urso, la quale non ha mai replicato pubblicamente a questi attacchi ricevuti sul web da Damiano.

Il web chiede la squalifica di Damiano Er Faina da Temptation Island Vip

Inutile dire che sui social in moltissimi hanno bocciato la decisione di Maria De Filippi e del suo team di autori di dare la possibilità a Damiano di mettersi in gioco a Temptation Island Vip con la sua fidanzata e c'è addirittura chi chiede che il concorrente venga squalificato.

Sì, perché le registrazioni del reality show delle tentazioni non sono ancora iniziate: a fine agosto le sei coppie sbarcheranno in Sardegna per mettersi alla prova al cospetto di Alessia Marcuzzi. Cosa succederà a questo punto? Dopo le accesissime polemiche e dopo che sono venuti fuori i video degli insulti contro la D'Urso e altri personaggi Mediaset, Er Faina verrà eliminato dal cast? Vi terremo aggiornati.