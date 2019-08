Una vita, la popolare soap spagnola vivrà una settimana davvero movimentata. Le trame relative alle puntate in onda dal 26 al 31 agosto, rivelano che Ursula verrà rinchiusa in manicomio dopo l'arrivo di suo padre ad Acacias. Intanto, Samuel pur di non lasciar vivere felici Diego e Blanca progetterà di uccidere il piccolo Moises, mentre Arturo accetterà di farsi operare. Infine, Diego tornerà ad avere dei sospetti su suo fratello.

Una vita, Il signor Koval ordina l'internamento di Ursula

Le trame Una vita dal 26 al 31 agosto, raccontano che Arturo rivelerà ai vicini i suoi problemi di salute, ovvero che sta per perdere la vista. Intanto, Silvia parlerà con Felipe e lo metterà al corrente del fatto che ha trovato un luminare in grado di curare Arturo. Flora si recherà in carcere da Peña e cercherà di consolarlo, ma l'uomo sarà convinto che presto verrà condannato a morte.

La ragazza, non si darà per vinta e chiederà a Felipe di assumere la difesa del cameriere. Il padre di Ursula arriverà ad Acacias e quest'ultimo non appena lo vedrà assumerà un atteggiamento timoroso. Subito dopo, l'uomo che è stato corrotto da Samuel, ordinerà al commissario Mendez di far rinchiudere la figlia in una clinica psichiatrica senza mostrare nemmeno un briciolo di pietà nei suoi confronti.

Il medico che ha contatto Silvia, visiterà Arturo e gli proporrà di farsi operare. Flora e Iñigo decideranno di riaprire La Deliciosa, mentre Lolita farà di tutto per convincere Felipe a difendere Peña. Blanca qualche istante prima che sua madre venga portata in manicomio, andrà da lei e le farà capire che suo figlio è vivo. Antoñito, trascurerà il lavoro per dedicarsi completamente al progetto per la realizzazione del tergilune e finirà per litigare con Lolita.

Samuel progetta di uccidere Moises

Ursula verrà costretta ad indossare la camicia di forza e verrà portata in manicomio sotto lo sguardo attonito dei vicini. Più tardi, Blanca e Diego racconteranno loro tutto ciò che hanno dovuto subire a causa di Ursula, compreso il rapimento del loro bambino. Arturo non sarà affatto convinto di sottoporsi all'intervento per cercare di recuperare la vista, e così continuerà a rifiutare l'operazione.

Flora deciderà di vendere la pasticceria per recuperare il denaro utile a pagare un avvocato per Peña, ma suo fratello sarà di tutt'altro avviso. Ramon scoprirà tutte le bugie che gli ha raccontato Antoñito e si arrabbierà con lui. Blanca e Diego si renderanno conto di non essere mai stati felici ad Acacias e decideranno di lasciare il quartiere ed andare a vivere a Huelva. Samuel si recherà in manicomio da Ursula e le dirà che farà ciò che lei non ha avuto il coraggio di fare, ovvero uccidere Moises.

Blanca non essendo a conoscenza dell'orribile piano che Samuel ha intenzione di attuare, gli proporrà di partire con lei, Diego ed il piccolino. Lucia ritornerà dal viaggio a Salamanca, ma troverà solo Felipe, in quanto Celia è andata a trovare suo figlio.

Diego tornerà ad avere sospetti su Samuel

Susana parlerà con Ramon e gli chiederà di fare un'offerta per acquistare La Deliciosa. Arturo inizialmente poco convinto, accetterà finalmente di farsi operare. Samuel sarà sempre più disperato per l'imminente partenza di Blanca e Diego. Intanto, i due decideranno di dividersi l'eredità del loro defunto padre. Iñigo non avrà nessuna intenzione di vendere la pasticceria e per tale motivo rifiuterà l'offerta di Ramon. Antoñito svilupperà una vera e propria ossessione per il progetto del tergilune e Lolita non riuscirà a sopportarlo. Susana si recherà dal colonnello Valverde per consegnargli una lettera di Elvira alcuni istanti prima dell'operazione. Servante verrà a sapere che l'esercito ha deciso di usare un tipo di cannone diverso dal solito e temerà che possa diventarne il bersaglio. Riera si metterà in contatto con Diego per dirgli che ha delle informazioni su Muñiz, l’uomo che ha aggredito lui e Blanca il giorno in cui si apprestavano a lasciare Acacias. Felipe si darà da fare per capire come aiutare Peña. Diego si renderà conto che la grafia delle false lettere di suo padre Jaime è quasi identica a quella di Samuel, e così inizierà ad avere nuovamente sospetti su suo fratello.