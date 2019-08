I giocatori della Juventus ormai da un mese hanno terminato le loro vacanze e adesso stanno lavorando intensamente per preparare l'esordio in campionato. Nei prossimi giorni in casa bianconera lo staff tecnico dovrà risolvere i dubbi di formazione che riguardano soprattutto l'attacco. Tra i possibili candidati ad una maglia da titolare c'è anche Federico Bernardeschi, che è uno dei giocatori che Maurizio Sarri stima moltissimo.

Il numero 33 juventino è concentratissimo sul suo lavoro, mentre sulla sua vita privata si sa davvero poco. Ma nelle ultime ore il settimanale Nuovo ha pubblicato alcune foto che ritraggono Federico Bernardeschi in barca a Porto Cervo insieme ad alcuni amici e a Veronica Ciardi. L'ex gieffina e il calciatore della Juve erano stati fidanzati per alcuni anni, e nella primavera del 2017 avevano annunciato la fine della loro storia. Adesso però le cose sarebbero cambiate, visto che Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono stati paparazzati insieme.

Possibile ritorno di fiamma tra Bernardeschi e la sua ex

Federico Bernardeschi, così come molti giocatori della Juve, tiene molto alla sua vita privata e giustamente preferisce che si parli delle sue prodezze in campo. Il numero 33 juventino, però, durante le sue vacanze è stato fotografato in barca insieme alla sua ex Veronica Ciardi: a rivelare il possibile ritorno di fiamma tra il giocatore della Juve e l'ex gieffina è stato il settimanale Nuovo.

I due alcuni anni fa si erano conosciuti a Formentera grazie ad amici in comune e li era nato il loro amore, con una una relazione che è durata per un bel po' di tempo. Poi nella primavera del 2017 Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi avevano annunciato la fine della loro storia, una fine avvenuta in assoluta serenità e con ottimi rapporti. Adesso però le cose potrebbero essere cambiate, viste le foto apparse su Nuovo l'ex coppia forse ha deciso di dare una nuova opportunità al loro amore.

Serata rock per Bernardeschi

Federico Bernardeschi è un grande appassionato di musica ed è sicuramente uno dei giocatori più rock della Juventus. Spesso l'attaccante di Carrara condivide sui social citazioni musicali. Ieri sera, Federico Bernardeschi ha condiviso una foto che lo ritrae e la quale ha allegato il seguente commento: "Rock now, rock the night". Il numero 33 juventino è comunque concentratissimo in vista della nuova stagione, visto che già da sabato contro il Parma potrebbe avere le sue chance di mettersi in mostra.

Infatti, Bernardeschi è uno dei candidati ad una maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. A contendere il posto all'attaccante di Carrara ci sono Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, ogni decisione verrà presa solo nelle ore che precederanno la sfida di sabato.